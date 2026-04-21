Antonia Elena belächelt Christian Wolfs Liebespost an Romina

Antonia Elena kann sich einen Seitenhieb auf ihren Ex Christian Wolf (30) aktuell nicht verkneifen: In ihrer Instagram-Story reagiert die Influencerin jetzt auf den Liebespost, den der Unternehmer vor Kurzem seiner Verlobten Romina Palm (26) gewidmet hat. Nachdem Christian zuvor bereits öffentlich über den Shitstorm rund um seinen Kommentar gesprochen hatte, man wolle einer Kritikerin gerne "ins Gesicht treten", empfindet Antonia das Timing des romantischen Posts als auffällig. In ihrer Story teilt sie einen längeren Text und macht deutlich, dass sie die neuen Liebesbekundungen eher als Reaktion auf ihre eigene öffentliche Positionierung sieht. Sie spielt damit auf den Schlagabtausch an, der sich in den vergangenen Tagen rund um Christians Äußerungen und die darauffolgenden Negativkommentare entsponnen hatte.

In einem ersten Punkt ihrer Story kritisiert Antonia vor allem die aus ihrer Sicht plötzliche Häufung der verliebten Worte. "Interessant, wie schnell nach meiner Positionierung plötzlich Liebesbeweise gepostet werden. Ablenkung ist eine Taktik. Ich lasse mich davon nicht ablenken - und sehe, ihr auch nicht. Ich bin neidisch und brauche Klicks und Reichweite. Ironie off", schreibt sie. Zuvor hatte Christian schon angedeutet, dass es für ihn verdächtig sei, dass negative Stimmen häufig dann lauter würden, wenn er und Romina öffentlich zeigen, wie glücklich sie als Paar seien. Viele Fans deuten seine romantische Botschaft deshalb nicht nur als Liebeserklärung an seine Verlobte, sondern auch als weiteren Seitenhieb in Richtung Exfreundin.

In einem zweiten Punkt geht Antonia auf Spekulationen ein, sie und Christian könnten ihren verbalen Schlagabtausch im Netz inszeniert haben. Die Unternehmerin blendet dafür einen Kommentar ein, in dem behauptet wird, sie habe bei ihrem kritischen Video im Grunde nur ein Skript von Christian abgelesen und würde sich ohne Absprache nie trauen, ihn so deutlich anzugehen. Dazu stellt sie klar: "Gar nichts ist da abgesprochen! Ich habe das Video selbst geschrieben, selbst aufgenommen und selbst entschieden, es zu posten - ohne Absprache. Genau das ist der Punkt - man kann auch einfach eine eigene Meinung haben und äußern - respektvoll & ohne Hate." Zwischen Christian und seiner Verlobten Romina stehen inzwischen vor allem ihre kleine Familie und ihr Alltag als Paar im Vordergrund, während Antonia ihren eigenen Weg als Social-Media-Star geht und ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben, ihre Haltung und ihre persönlichen Grenzen im Umgang mit Onlinekritik gewährt.

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

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IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025