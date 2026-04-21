Sydney Sweeneys "Der Teufel trägt Prada 2"-Szene gestrichen

Sydney Sweeney (28) wäre beinahe in einem der meisterwarteten Kinofilme des Jahres zu sehen gewesen, doch daraus wird nun doch nichts. Wie Entertainment Weekly berichtet, wurde der Cameo-Auftritt der Schauspielerin in Der Teufel trägt Prada 2 komplett aus dem Film gestrichen. Sydney hatte demnach bereits eine Szene gedreht, die zu Beginn des Films platziert werden sollte. Dabei hätte sie sich selbst gespielt – als prominente Kundin, die im Dior-Hauptquartier eingekleidet wird, während Emily Blunt (43) als Modechefin Emily Charlton in Aktion zu sehen ist. Die rund dreiminütige Szene sollte Emilys Einführung im Film weiter ausbauen.

Eine mit der Produktion vertraute Quelle erklärte gegenüber dem Newsportal, es handele sich um eine "kreative Entscheidung". Strukturell habe die Szene nicht zum Rest der Sequenz gepasst. Das Team sei Sydney demnach trotzdem dankbar für ihre Teilnahme, weshalb die Entscheidung, die Szene zu streichen, keine leichte gewesen sei. Vertreter von Disney und Sydney selbst äußerten sich zunächst nicht zu dem Bericht. Im fertigen Film sind stattdessen unter anderem Lady Gaga (40) sowie Stars wie Lucy Liu (57) und Justin Theroux (54) zu sehen. Lady Gaga hat für den Film außerdem gemeinsam mit Doechii den Soundtrack-Song "Runway" aufgenommen. "Der Teufel trägt Prada 2" startet am 1. Mai in den Kinos.

Doch auch wenn Sydneys Szene am Ende nicht im Film bleibt: An Star-Power mangelt es der Fortsetzung trotzdem nicht. Vor fünf Wochen sorgte vor allem ein Neuzugang für Aufsehen, der Fans der Netflix-Serie Bridgerton sofort bekannt vorkommt: Simone Ashley (31). Im Trailer war Simone an der Seite von Meryl Streep zu sehen. Dort wirkte es so, als würde sie eine Assistentin von Miranda Priestly spielen, die in Meetings und bei Terminen verzweifelt versucht, Mirandas scharfe Sprüche abzufedern.

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Getty Images Sydney Sweeney bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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Getty Images Simone Ashley, Schauspielerin