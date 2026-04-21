Krise? Keira Knightley ändert Namen, James Righton ohne Ring

Rätsel um die Ehe von Keira Knightley (41) und James Righton (42): Der Musiker wurde kürzlich in London ohne seinen Ehering beim Fahrradfahren gesichtet. Laut The Sun erledigte er Besorgungen allein – seine Frau war nicht an seiner Seite. Die Beobachtung heizt Spekulationen über den Zustand der Ehe weiter an, nachdem Keira bereits zuvor ihren Namen in Firmenunterlagen wieder auf ihren Mädchennamen zurückgeändert hatte.

Konkret wurde im Februar in einem bei Companies House eingereichten Dokument für Keiras Unternehmen KCK Boo Ltd eine "Änderung der Angaben" vermerkt. In einem zweiseitigen Schreiben wurde dann die Rückkehr zu ihrem Geburtsnamen Keira Christina Knightley bestätigt – also nicht mehr Righton. Ebenfalls auffällig: Erst im Dezember 2025 hatte die Fluch der Karibik-Darstellerin das französische Weingut Les Cinq Puits verkauft, auf dem das Paar 2013 in einer kleinen Zeremonie geheiratet hatte.

Keira und James führen seit vielen Jahren ein eher zurückhaltendes Leben abseits des großen Rampenlichts und teilen nur selten private Einblicke. Bekannt ist, dass die Schauspielerin und der frühere Klaxons-Frontmann zwei gemeinsame Töchter haben, Edie und Delilah, und meist in London leben. Zuletzt waren die beiden gemeinsam bei der Londoner Fashion Week gesehen worden.

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Getty Images Keira Knightley und James Righton bei der Chanel Haute Couture-Show während der Paris Fashion Week, Juli 2025

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Getty Images James Righton und Keira Knightley, 2022

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Getty Images Keira Knightley und Musiker James Righton im Januar 2015