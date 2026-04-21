Verlobung aufgelöst: Cassy Cassau und Bennet waren getrennt

Lange Zeit brodelte die Gerüchteküche im Netz um Cassy Cassau und Coach Bennet (31). Die Influencerin trug plötzlich keinen Verlobungsring mehr, öffentliche Auftritte der beiden als Paar blieben aus, und Cassy deutete in sozialen Medien an, eine harte Zeit zu durchleben. Jetzt hat sie auf TikTok Klartext gesprochen und bestätigt, was viele schon vermuteten: Die beiden waren tatsächlich eine Zeit lang getrennt. Gleichzeitig verriet sie aber auch, dass die Trennung Geschichte ist und sie wieder zusammen sind. In dem langen Video erklärte Cassy, warum sie so lange geschwiegen hatte: "Ich hatte das Gefühl, es wäre nur noch schlimmer, wenn ich das so ausspreche, weil es dann so für mich selbst akzeptiert ist."

Als Gründe für die Trennung nannte sie Kommunikationsprobleme sowie Ballast aus der Vergangenheit. "Wir haben beide so viele Kindheitstraumata oder so viel Ballast aus der Vergangenheit, was halt so aneinander gecrasht ist", sagt sie in dem Clip. Außerdem sprach sie offen über ihre eigenen Bindungsängste und die Tendenz, bei schwierigen Situationen wegzulaufen – eine Eigenschaft, die sie bereits aus ihrer Zeit bei Too Hot To Handle: Germany kennt. Obwohl die beiden heute wieder zusammen sind, sind sie nicht mehr verlobt. "Wenn man sich getrennt hat, dann ist es ein bisschen random, mir zu sagen: Okay, lass uns nächstes Jahr heiraten", erklärte sie dazu.

Cassy betont vor allem, wie viel Arbeit hinter einer Partnerschaft steckt und dass auch ein scheinbar "perfektes Couple" mit Streit, Missverständnissen und alten Verletzungen konfrontiert ist. Sie macht ihren Followern deutlich, dass Social Media nur einen Ausschnitt zeigt: Auch wenn sie und der Netz-Star verliebt in die Kamera lachen, bedeute das nicht, dass alles problemlos laufe. Gleichzeitig hebt sie hervor, wie sehr Bennet ihr helfe, Ängste loszulassen und sich wieder auf die Beziehung einzulassen. Ihren Fans will sie mit ihrer Ehrlichkeit vor allem eines mitgeben: Liebe ist real, aber sie allein reicht nicht, damit eine Beziehung funktioniert.

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Instagram / cassycassau Cassy Cassau und Coach Bennet bei ihrer Verlobung, August 2025

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Instagram / cassyccassau Cassy Cassau und Coach Bennet im Juni 2025

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Instagram / cassyccassau Cassy Cassau und Coach Bennet im Juni 2025