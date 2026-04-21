So viele Kinder wünscht sich Jamie Laing mit Sophie Habboo

Jamie Laing (37) träumt von einer großen Familie. Der Realitystar hat jetzt verraten, dass er sich insgesamt vier Kinder mit seiner Frau Sophie Habboo (31) wünscht. Gegenüber der britischen Zeitung The Times erklärte er: "Unser Sohn wurde im Dezember geboren, also jonglieren wir gerade mit den Freuden des frischen Elterndaseins, was eine wilde Fahrt ist. Ich kann eigentlich nicht weiter denken … aber vier Kinder wären schon schön, vielleicht." Das Paar, das sich 2017 bei der britischen Realityshow "Made in Chelsea" kennenlernte, begrüßte im Dezember 2025 seinen Sohn Ziggy auf der Welt. Die Geburt hielten Jamie und Sophie in ihrer dreiteiligen Disney+-Serie "Raising Chelsea" fest, die ihre Reise als frischgebackene Eltern dokumentiert.

Ziggys Geburt verlief dabei alles andere als unkompliziert. Sophie musste per Notkaiserschnitt entbinden, was beide an ihre Grenzen brachte. Gegenüber der Zeitung Daily Mail beschrieb Jamie die Situation als "das Beängstigendste, das ich je in meinem Leben erlebt habe." Auch Sophie gestand, dass sie "wirklich Angst" hatte, sei doch alles ganz anders gelaufen als geplant. Dennoch sollen weitere Kinder folgen. Jamie zufolge sei der Schritt von einem auf zwei Kinder zwar eine große Umstellung, aber ab dem dritten Kind werde es dann "irgendwie egal". Mit Blick auf die Erziehung hat der 37-Jährige indessen klare Vorstellungen: Er kritisierte, dass moderne Eltern ihre Kinder zu sehr behüten würden. "Wenn ich als Kind vom Fahrrad gefallen bin, hieß es: steh auf und weiter geht's. Ich denke, das ist eine wirklich gute Einstellung, die man Kindern vermitteln sollte. Modernes Elternsein ist ein bisschen zu überbehütend", sagte er dem Blatt.

Die Aufnahmen der Geburt entstanden übrigens eher zufällig. Sophie hatte ursprünglich keine Filmaufnahmen gewünscht, doch die Anästhesistin griff spontan zum Handy des Paares. "Am nächsten Tag schaute ich mir alle Fotos der Geburt an und stellte fest, dass es ein elf Minuten langes Video gab", erklärte Sophie. Nach langem Zögern entschied sie sich schließlich dazu, die Aufnahmen in die Show aufzunehmen. Auch Jamie war von den Bildern bewegt: "Es war der erstaunlichste, romantischste Moment, und was unglaublich ist: Sophie und ich wussten nicht, dass wir gefilmt wurden. Als ich es sah, dachte ich: 'Schau, wie verliebt wir sind.'" Die Geburt hat Jamies Einstellung nachhaltig geprägt. "Ich ziehe jetzt wirklich meinen Hut vor allen Frauen. Wenn ich über die Straße gehe und eine Frau mit Kinderwagen sehe, denke ich: Du Heldin. Es ist unglaublich", verlieh er seiner Bewunderung Ausdruck. Dieses Wunder möchte er noch öfter erleben – und gemeinsam mit Sophie weiter Kinder haben.

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Instagram / jamielaing Sophie Habboo und Jamie Laing mit Baby Ziggy

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Instagram / sophiehabboo Jamie Laing und Sophie Habboo mit ihrem Baby Ziggy, Dezember 2025

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Instagram / jamielaing Jamie Laing und Sophie Habboo mit ihrem Neugeborenen