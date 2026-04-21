Sara Kulka erhebt Vorwürfe gegen Jimi Blues Freundin

Sara Kulka (35) macht ihrem Ärger Luft! In mehreren Instagram-Storys schießt die Reality-TV-Bekanntheit jetzt heftig gegen die neue Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (34). Der Schauspieler soll frisch vergeben sein – und zwar an Diana, die vielen TV-Fans noch aus der Castingshow Germany's Next Topmodel bekannt sein dürfte. Sara und Diana standen 2012 gemeinsam für die Modelshow vor der Kamera – ebenso wie Kasia Lenhardt (†25). Genau um diese frühere Freundschaft und deren Zerbrechen kurz vor Kasias Tod dreht sich nun der emotionale Angriff, den Sara in ihren Clips öffentlich macht.

In ihren Storys zeichnet das Model ein klares Bild: Sie wirft Diana vor, damals im Umfeld von Kasia nicht ehrlich gewesen zu sein. Sara berichtet, die heutige Freundin von Jimi sei zu GNTM-Zeiten eng mit Kasia befreundet gewesen, mit ihr selbst habe es dagegen schon damals Spannungen gegeben. Kurz vor Kasias Tod soll Diana in einem Interview jedoch Lügen über sie verbreitet haben. "Sie hat komplette Lügen über Kasia verbreitet", sagt Sara und ergänzt: "Kasia war enttäuscht. Ich habe sogar noch WhatsApp-Nachrichten von ihr." Das Reality-TV-Model fordert ihre Follower auf, das nicht zu vergessen: "Vergesst das einfach alle nicht, weil ich bin mir sicher, diese Person werdet ihr jetzt öfter in der Öffentlichkeit sehen."

Kasia Lenhardt wurde einem großen Publikum durch "Germany's Next Topmodel" bekannt. 2021 starb sie durch Suizid. Der Umgang von Medien und Umfeld mit Kasia wurde danach breit diskutiert. Sara betont in ihrer Story, dass sie sich damals öffentlich schützend vor Kasia gestellt habe, während Diana ihrer Darstellung nach eine enge Vertraute von Kasia gewesen sei. Sara und Kasia verband offenbar eine enge Freundschaft. "Für mich geht Freundschaft über den Tod hinaus, für mich geht Loyalität über den Tod hinaus", betont Sara in ihrer Story.

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Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, GNTM-Berühmtheit

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Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und eine unbekannte Frau, April 2026

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Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt im Jahr 2020