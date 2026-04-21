So viel verdient Sportinfluencer Christian Wolf auf TikTok

Christian Wolf (30) gibt seinen Fans einen selten offenen Einblick in seine TikTok-Kasse! In einem neuen Clip auf TikTok erzählt der Unternehmer, der sich als Fitness- und Ernährungsinfluencer einen Namen gemacht hat, wie viel Geld er mit seinen Videos zusätzlich verdient. Dabei plaudert Christian aus, dass er erst vor Kurzem herausgefunden habe, dass man Clips über TikTok selbst direkt monetarisieren kann. Jetzt hat er das Feature aktiviert – und testet neugierig, was da so zusammenkommt.

In dem Video erklärt der Sportinfluencer, dass er seine Inhalte dafür nicht künstlich verlängern oder verändern möchte. "Ich hab' nicht die Hoffnung, dass das einen signifikanten Unterschied macht – das wird's einfach nicht haben. Ich werde auch meine Videos jetzt nicht strecken oder so", sagt Christian in dem TikTok-Video. Trotzdem wolle er die Möglichkeit nutzen: "Aber ich denke mir: Wenn TikTok das Geld eh auszahlt, dann lasse ich es nicht auf der Straße liegen. Das wäre einfach nur dumm." Anschließend blendet er seine aktuellen Zahlen ein: In nur sieben Tagen kommt er auf beeindruckende 92 Millionen Videoaufrufe, rund 50.000 neue Follower und etwa 1.000 Euro Einnahmen. Dazu witzelt er: "Immerhin: Ein Abendessen mit der Crew ist wieder drin."

Christian hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur als Unternehmer, sondern auch als sehr präsente Social-Media-Person etabliert. Auf seinen Kanälen gewährt er regelmäßig Einblicke in seinen Alltag, spricht über Fitness, Ernährung und Business – zeigt aber auch private Momente. Gleichzeitig sorgt der Influencer mit seinen direkten Worten immer wieder für Gesprächsstoff. So stand er bereits wegen eines kontrovers diskutierten Videos mit seiner Verlobten Romina Palm (26) und einer scharf formulierten Aussage in den Kommentaren im Mittelpunkt einer hitzigen Online-Debatte. Dass Christian auch beim Thema Geld offen über Zahlen spricht, passt zu seinem Stil, vieles transparent mit seiner Community zu teilen und damit Diskussionen nicht zu scheuen.

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026

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Instagram / christianwolf Christian Wolf, Unternehmer