Shitstorm wegen Coachella: Julia Beautx entschuldigt sich

Julia Beautx (26) hat sich auf Social Media für ihren Besuch beim Coachella-Festival in Kalifornien entschuldigt. Die Influencerin und Schauspielerin hatte zuvor Fotos und Videos von dem Trip gepostet – doch während sie auf den Bildern strahlte, kippte die Stimmung in den Kommentaren ihrer Follower. Viele warfen ihr vor, mit den unbeschwerten Posts zu verharmlosen, was aktuell in den USA politisch passiert. "Amerika? Ein No-Go aktuell!", schrieb ein User. Ein weiterer Kommentar lautete: "Ich finde vieles cool, was du machst, aber jetzt gerade in die USA zu reisen und es zu romantisieren – bisschen sche*ße."

Der Ärger richtete sich vor allem gegen US-Präsident Donald Trump (79) und seine Politik. Aber auch die Person hinter dem Festival, Milliardär und Coachella-Besitzer Philip Anschutz, geriet in die Kritik. Nach dem Gegenwind aus ihrer Community meldete sich Julia selbst zu Wort und entschuldigte sich. Sie räumte laut Bild ein: "Ich versuche, mir meiner Verantwortung immer sehr bewusst zu sein, aber dieses Mal bin ich ihr einfach nicht gerecht geworden." Die Reaktionen hätten sie nachdenklich gemacht: "Rückblickend bereue ich das – nicht nur, was ich damit nach außen getragen habe, sondern auch, dass ich mein eigenes Interesse an erste Stelle gestellt habe, anstatt nach meiner inneren Moral zu handeln." Gleichzeitig lobte die YouTuberin ihre Community: "Ich bin sehr stolz darauf, eine Community zu haben, die ihr Herz am rechten Fleck hat, und mich korrigiert, wenn ich falsch liege."

Julia gehört seit Jahren zu den bekanntesten deutschen Social-Media-Persönlichkeiten – sie wurde mit YouTube groß, wechselte später aber auch vor die TV-Kamera. So ist sie regelmäßig in der Serie "Frühling" neben Simone Thomalla (61) zu sehen oder wirkte bei der Show Let's Dance mit. Bis heute ist sie ihrer Netz-Community treu geblieben, postet immer wieder private Momente für ihre Follower.

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Instagram / juliabeautx Julia Beautx beim Dreh für "Downgrade", 2025

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Instagram / juliabeautx Joey’s Jungle und Julia Beautx in Disneyland

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Instagram / juliabeautx Julia Beautx, Bloggerin

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