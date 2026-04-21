"Zimmer frei!" kehrt zurück: WDR plant Jubiläums-Special

Dreißig Jahre nach dem Start von "Zimmer frei!" plant der WDR ein großes TV-Special zu Ehren der Kultsendung. Das Herzstück des 90-minütigen Rückblicks soll ein besonders persönliches Interview mit den beiden Moderatoren Götz Alsmann (68) und Christine Westermann sein, wie DWDL berichtet. Vorab rief der Sender Fans auf seinen Social-Media-Kanälen bereits dazu auf, Fragen einzuschicken, die sie dem Duo schon immer stellen wollten. Erste Hinweise auf das Comeback gab es bereits durch Martin Reinl (50), der auf Instagram Fotos der Sendung postete und ankündigte: "Nicht nur 'Wetten, dass..?' kommt zurück! Zum 30. Geburtstag gibt's nochmal ein Wiedersehen!"

Neben dem Interview mit Götz und Christine erwartet die Zuschauer eine Menge weiterer Highlights: legendäre Szenen, verrückte Spiele, emotionale Gespräche aus dem Zimmer, Hausmusik-Performances und kreative Verkleidungen. Auch Prominente wie Cordula Stratmann in ihrer Rolle als Annemie Hülchrath, Jens Riewa (62), Jörg Thadeusz und Edin Hasanovic blicken auf die Sendung zurück und gratulieren zum Jubiläum. Dazu kommen Martins Puppen rund um Wiwaldi sowie langjährige Mitarbeiter der Produktion, darunter Autoren, Bühnenbildner und Kostümbildnerinnen. Zusätzlich zum großen Jubiläums-Special kündigt der WDR laut dem Portal zwei neue Best-of-Sendungen an – eine mit den lustigsten Momenten und eine mit legendären Talks und Hausmusik aus 20 Jahren "Zimmer frei!". Ein genaues Ausstrahlungsdatum steht bislang noch nicht fest.

"Zimmer frei!" lief von 1995 bis 2015 beim WDR und gehört damit zu den langlebigsten Unterhaltungsformaten der deutschen Fernsehgeschichte. In jeder Folge übernachtete ein prominenter Gast bei Christine und Götz, die das Konzept ihrer Sendung mit dem einer Wohnungsbesichtigung verbanden – inklusive skurriler Spiele und musikalischer Einlagen. Die Sendung lief über zwei Jahrzehnte hinweg und machte das Moderatoren-Duo zu einem festen Bestandteil der deutschen TV-Landschaft.

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Imago Christine Westermann und Götz Alsmann bei der Abschiedsshow von "Zimmer frei!" am 21.09.2016

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Imago Götz Alsmann und Christine Westermann bei "Zimmer frei!" im WDR, 1996

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Imago Guido Cantz, Götz Alsmann, Christine Westermann, Claudia Roth, Thomas Hermanns, Tim Mälzer und Anneke Kim Sarnau bei "Zimmer frei! ab 18", 2014