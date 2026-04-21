Vor Beisetzung: Mario Adorf bekommt Gedenkfeier in München

Nach dem Tod von Filmlegende Mario Adorf (†95) steht nun fest, wo er seine letzte Ruhe finden wird. Der Schauspieler, der am 8. April im Alter von 95 Jahren nach kurzer Krankheit friedlich in seiner Pariser Wohnung verstorben ist, wurde laut Bild inzwischen eingeäschert. Bestattet wird er auf dem berühmten Cimetière marin in Saint-Tropez – einem Friedhof direkt am Mittelmeer. Die Beisetzung soll in wenigen Wochen im engsten Kreis stattfinden. Noch zuvor wird es in Deutschland eine Gedenkfeier für Familie und geladene Gäste geben: in der St.-Michael-Kirche in München, um 14 Uhr, mit anschließendem Empfang im Hotel Bayerischer Hof. Auch Ehefrau Monique Adorf soll bei der Trauerfeier dabei sein.

Die Wahl des Begräbnisortes kommt nicht von ungefähr. In einem seiner letzten Interviews mit der Zeitung schwärmte Mario selbst von dem Ort: "Der Friedhof in Saint-Tropez ist wunderschön. Direkt am Meer." Saint-Tropez war für ihn und Monique über viele Jahre ein Sehnsuchtsort und gemeinsamer Rückzugsort. Auf dem Cimetière marin wurde erst vor wenigen Monaten auch Filmikone Brigitte Bardot (†91) beigesetzt. Mario hinterlässt neben seiner Frau Monique auch Tochter Stella sowie Enkel Julius.

München hat in Marios Leben ebenfalls eine besondere Rolle gespielt – er und Monique besaßen dort stets eine Wohnung, auch seine Mutter lebte bis zu ihrem Tod in der Stadt. Mit Monique war der Schauspieler seit 1985 verheiratet, kennengelernt hatten sie sich bereits viele Jahre zuvor in Rom. "Siebzehn Jahre war es ein Hin und Her mit uns. Ein langes Ausprobieren. Dann heirateten wir und waren nie mehr getrennt. Monique begleitete mich zu allen Dreharbeiten", erzählte Mario der Bild über ihre gemeinsame Geschichte. Seine Tochter Stella entstammt einer früheren Beziehung mit der Schauspielerin Lis Verhoeven.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mario Adorf im Februar 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Mario Adorf und seine Frau Monique Adorf im Oktober 2019

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ ActionPress Lis Verhoeven, Schauspielerin