Mit frischem Cast: "Der Lehrer" kehrt schon Mitte Mai zurück

Fans der Kultserie Der Lehrer können sich den 21. Mai schon mal im Kalender markieren: Dann sind nämlich sechs neue Folgen der Kultserie auf RTL+ verfügbar. Eine Woche später, am 28. Mai, folgt die lineare Ausstrahlung bei RTL. Das bestätigte RTL-Fiction-Chef Hauke Bartel nun in einem Interview mit The Spot. Hendrik Duryn (58) kehrt dabei in seine Paraderolle als Stefan Vollmer zurück – allerdings mit einem komplett neuen Cast an seiner Seite.

Die frischen Gesichter neben Hendrik: Birte Hanusrichter übernimmt die Rolle der impulsiven Nachbarin Nadia Mazur, Tanja Schleiff spielt Schulleiterin Vanessa Bohm. Das neue Schülerteam besteht aus Kya-Celina Barucki, Luke Matt Röntgen, Katharina Hirschberg, Acelya Sezer, Leon Ndiaye und Linus Moog. Inhaltlich ist Stefan Vollmer noch immer der unkonventionelle Pädagoge mit Herz, den das Publikum liebt – doch seine Lebenssituation hat sich verändert: Er ist nun alleinerziehender Vater und eigentlich aus dem Schuldienst ausgestiegen, bevor ihn das Leben wieder in den Klassenzimmeralltag zieht. Gedreht wurden die neuen Folgen in Leipzig und Umgebung.

Für Hendrik Duryn bedeutet die Rückkehr einmal mehr ein Wiedersehen mit seiner wohl bekanntesten Figur. Der Schauspieler hatte schon im vergangenen Jahr betont, wie sehr ihm Stefan Vollmer am Herzen liegt und wie vertraut sich die Arbeit in der Rolle anfühlt. Auch Birte Hanusrichter ist im RTL-Kosmos keine Unbekannte: Die Darstellerin stand bereits für Formate wie "Jenny – echt gerecht!" vor der Kamera und bringt nun ihre Erfahrung in das neue Umfeld von "Der Lehrer" ein. Die frische Schülertruppe rund um Kya-Celina Barucki, Luke Matt Röntgen und Katharina Hirschberg startet mit der Neuauflage in ein ganz neues Kapitel der Erfolgsserie – eingebettet in eine generelle Fiction-Offensive von RTL, zu der neben den neuen Schulgeschichten auch weitere Herzensprojekte wie "Club der roten Bänder – Die neue Generation" und die Serie "Heidi" gehören.

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RTL Der neue Cast von "Der Lehrer" mit Hendrik Duryn

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RTL Hendrik Duryn kehrt mit "Der Lehrer" zurück

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Getty Images Kya-Celina Barucki bei der "Leben ist Jetzt - Die Real Life Guys"-Premiere im Januar 2025