Kylie Jenner kriegt Diskriminierungsklage von Haushaltshilfe

Für Kylie Jenner (28) beginnt der Frühling mit juristischem Ärger: Während die Unternehmerin gerade noch zwei Wochenenden beim Coachella-Festival gefeiert hatte, wurde sie mit einer Klage ihrer ehemaligen Haushälterin konfrontiert. Angelica Vasquez reichte die Unterlagen vergangene Woche in Los Angeles ein – TMZ liegen die Dokumente vor. Darin wirft Angelica dem Personal in Kylies Haushalt rassistische und religiöse Diskriminierung vor. Die Klägerin berichtet von einem Arbeitsklima, das von Mobbing, Ausgrenzung und Einschüchterung geprägt gewesen sei – und fordert von der Realitystar-Unternehmerin Schadensersatz sowie Strafzahlungen.

Laut der Klage begann Angelica am 10. September 2024 als Haushälterin in Kylies Anwesen in Beverly Hills, bevor sie eine Woche später in das Haus in Hidden Hills versetzt wurde. Dort sei die Situation eskaliert: Angelica, die nach eigenen Angaben salvadorianischer Herkunft und katholischen Glaubens ist, berichtet, man habe ihr gesagt, "Katholiken sind schreckliche Menschen", und sie sei wegen ihrer Herkunft verspottet und bezüglich ihres Aufenthaltsstatus eingeschüchtert worden – inklusive Anspielungen auf eine mögliche Abschiebung. Hinzu kämen besonders unliebsame Aufgaben, absichtliche Ausgrenzung und Vorfälle, bei denen eine Vorgesetzte mit den Fingern geschnippt, sie angeschrien und sogar Kleiderbügel nach ihr geworfen habe. Angelica gibt an, infolgedessen unter Angstzuständen und Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten zu haben. Weil ihre Beschwerden unbeantwortet geblieben seien, habe sie im August 2025 schließlich selbst gekündigt. Quellen aus Kylies Haushalt erklärten gegenüber TMZ hingegen, die Klägerin sei eine Aushilfskraft gewesen, die unter anderem durch Anwesenheitsprobleme aufgefallen sei.

Nur wenige Tage vor dem Ärger vor Gericht hatte Kylie beim Coachella-Festival aber auch aus einem ganz anderen Grund für Gesprächsstoff gesorgt. Fans beobachteten ihre Festival-Looks ganz genau. Und auf Reddit machten sich plötzlich viele Sorgen um ihre Gesundheit. Ein Nutzer fragte: "Ihre Brüste sind... klumpig? Was ist da los?" Andere legten nach: "Warum sehen ihre Brüste so klumpig aus? Hat sie sich die nicht gerade machen lassen?" Sogar die Vermutung stand im Raum: "Ich frage mich, ob ein Implantat gerissen ist." Brisant: Kylie hatte bereits 2023 öffentlich zugegeben, dass sie sich mit 19 Jahren die Brüste hatte vergrößern lassen.

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