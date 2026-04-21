Mit dieser spektakulären Aktion verrät Drake Album-Release

Rapper Drake (39) macht mit einer außergewöhnlichen Marketingaktion auf sein neues Album aufmerksam: In seiner Heimatstadt Toronto hat der 39-Jährige einen riesigen Eisblock aufstellen lassen – darunter versteckt befindet sich das Release-Datum seiner neunten Platte. Das kommende Album trägt den Namen "Iceman", also auf Deutsch "Eismann". Wie Drake selbst auf Instagram verriet, können Fans das Datum erst sehen, sobald der Eisblock vollständig geschmolzen ist.

Die Aktion hat online sofort für Aufruhr gesorgt. Wer sich mithilfe von Wettervorhersagen oder Chatbots ausrechnet, wann das Eis von allein geschmolzen sein wird, muss wohl sechs bis zehn Tage warten. Viele Fans wollen so lange nicht warten: Videos auf TikTok zeigen zahlreiche Menschen, die mit Hämmern und Werkzeugen auf das Eis einschlagen. Andere versuchen, den Schmelzvorgang mit Haartrocknern und sogar Flammenwerfern zu beschleunigen. "Genau das wollte Drake", kommentierte ein Follower unter einem entsprechenden Video. Laut Berichten soll sich der Rapper die spektakuläre Promo-Aktion rund 1,2 Millionen Dollar (umgerechnet 1.020.408 Euro) kosten lassen haben.

Schon in den vergangenen Wochen hatte Drake in seiner kanadischen Heimat für Aufsehen gesorgt. In der Nähe des Downsview-Flughafens wurde eine geplante Explosion gezündet, die offenbar für eines seiner neuen Musikvideos gefilmt wurde. Die Aktion war zwar von der Stadt genehmigt worden, dennoch entschuldigten sich die Verantwortlichen bei Anwohnern, die durch den lauten Knall gestört worden waren. Bei den Dreharbeiten war laut TMZ auch sein Sohn Adonis dabei, der auf dem Set zu sehen war und sogar auf dem Fahrersitz eines Torontoer Polizeiautos Platz nehmen durfte.

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Getty Images Drake, Rapper

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Imago Drake, Rapper

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Getty Images Drake im November 2024

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