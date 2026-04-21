Anna-Maria Ferchichi entlässt Haushälterin nach einem Tag

Anna-Maria Ferchichi (44) macht kurzen Prozess: Nach nur einem Tag Probezeit hat die Influencerin eine von zwei frisch eingestellten Haushälterinnen wieder entlassen. Die Frau von Bushido (47) machte die Entscheidung in ihrer Instagram-Story öffentlich und schilderte, dass sie und der Rapper den Fehlgriff schon nach wenigen Stunden realisiert hätten. "Ich und mein Mann haben direkt am ersten Abend gemerkt, dass das mit einer klappen wird und mit der anderen nicht", erklärte Anna-Maria und deutete an, dass eine der Frauen schlicht nicht zur Familie passe. Die andere Haushälterin dürfe hingegen bleiben: Mit ihr sei die Großfamilie, wie die 44-Jährige betonte, "wirklich happy".

Wer nun aber denkt, dass die Influencerin schnell nach Ersatz sucht, liegt falsch. Anna-Maria und ihr Mann Anis, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt, haben sich bewusst dagegen entschieden, die Stelle erneut auszuschreiben. Der Grund dafür ist simpel, wurde für die Ferchichis aber erst jetzt im gelebten Familienalltag deutlich: "Das ist uns zu voll im Haus, zu viel. Wir haben nur noch eine Küche", erklärte sie gegenüber ihren Followern. In Dubai, wo die Familie zuletzt gelebt hatte, sei die Situation eine ganz andere gewesen – dort gab es deutlich mehr Platz und sogar getrennte Bereiche für Angestellte. In Deutschland lasse sich das so einfach nicht umsetzen.

Kritische Kommentare aus dem Netz, ob sie überhaupt Hilfe im Haushalt brauche, lässt die Influencerin dabei nicht unkommentiert. In ihrer Story machte sie deutlich, dass sie sich diese Entlastung ganz bewusst gönne und sich dafür nicht rechtfertigen möchte. Vielmehr betont Anna-Maria, jede Frau solle – wenn möglich – Unterstützung im Alltag annehmen dürfen, um Familie und Verpflichtungen besser zu organisieren. Einblicke wie diese teilt sie regelmäßig mit ihrer Community auf Social Media und zeigt damit auch die weniger glamourösen Seiten des Lebens mit einer Großfamilie.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

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Instagram / anna_maria-ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, Dezember 2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, Januar 2026