Nervenkrankheit: Silvia Wollny kann aktuell kaum mehr laufen

Silvia Wollny (61) hat sich mit einem besorgniserregenden Gesundheitsupdate bei ihren Fans gemeldet. Die Realitystar-Mama teilte in einer Instagram-Story mit, dass sie möglicherweise an einer Nervenkrankheit leidet. Zuvor war sie trotz ihrer Beschwerden auf Mallorca gewesen, wo ihre Tochter Estefania (24) einen Auftritt im Bierkönig hatte. Eigentlich wollte sie die Reise wegen ihrer Krankheit gar nicht erst antreten – am Ende flog sie aber doch mit. Zurück in Deutschland will sie nun schnellstmöglich zum Arzt.

In der Story beschreibt Silvia ihre Symptome als sehr belastend: Sie ist stark eingeschränkt, kann kaum noch laufen. "Ich kann den Fuß kaum noch bewegen. Habe sehr, sehr große Schmerzen da drin, dass meine Zehen schon raus sind, kaum noch mit dem Auftreten zu tun haben", schildert sie gegenüber ihren Followern. Die 61-Jährige beschreibt, dass sie den Fuß kaum noch heben kann und jeder Schritt zur Belastungsprobe wird. Trotzdem nimmt sich die Reality-Legende die Zeit, ihren Fans genau zu erklären, wie es ihr geht. Sie wolle nun so schnell wie möglich einen Arzt in Deutschland aufsuchen, um abklären zu lassen, was die Gründe für ihre Beschwerden sind, und sich entsprechend behandeln zu lassen.

Silvia ist es gewohnt, ihr Leben mit all seinen Höhen und Tiefen offen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Die Elffach-Mutter steht seit Jahren mit ihrer Großfamilie für verschiedene Realityformate vor der Kamera und nimmt ihre Community auch auf Social Media eng mit. Erst vor Kurzem hatte sie eine Petition gegen Hass und Hetze im Netz unterstützt, die ihre treuen Anhänger für die Wollnys gestartet hatten. Dort sammelten sich Tausende Unterschriften von Menschen, die der bekannten TV-Familie den Rücken stärken wollen.

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Imago Silvia Wollny bei der Staffel-Premiere von "Promis unter Palmen" im Cinenova Köln, 04.02.2026

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Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Reality-TV-Star, 2026

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Imago Realitystar Silvia Wollny im Mai 2022 in Gelsenkirchen