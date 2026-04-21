Erste offizielle Fotos: Rihanna ziert Magazincover mit Rocki

Rihanna (38) hat ihre Tochter Rocki erstmals öffentlich gezeigt – und das gleich auf dem Cover des W Magazine. Die Sängerin posierte gemeinsam mit der sieben Monate alten Rocki Irish Mayers für die Pop Issue des Magazins, fotografiert von Tim Walker. Auf Instagram teilte Rihanna ihre Begeisterung über den großen Auftritt ihrer Kleinen. "Cover girrrrrlz!", schrieb sie und schwärmte weiter: "Baby Rocki hat auf ihrem ersten Cover so richtig abgeliefert! Sie kam ans Set und hat ihre Mama komplett in den Schatten gestellt!" Besonders auffällig an dem Shoot: Rocki trägt eine eigens angefertigte Haute-Couture-Windel samt Kopfschmuck vom Dior-Kreativdirektor Jonathan Anderson – ein absolutes Novum für das Modehaus.

Jonathan selbst erklärte im W Magazin, wie es zu dem ungewöhnlichen Auftrag kam: "Die Haute-Couture-Windel ist definitiv ein erstes Mal für Dior. Wenn Rihanna nach etwas fragt, ist sie gedanklich schon einen Schritt voraus. Sie denkt über den Tellerrand hinaus. Wenn sie eine Idee hat, vertraue ich dem Prozess. Ich vertraue ihr bedingungslos bei allem, was sie für richtig hält." Auch Partner A$AP Rocky (37) kommt in der Pop Issue zu Wort und schwärmt in höchsten Tönen von der Mutter seiner Kinder: "Sie hat sich stark verändert, weil sie Mutter wurde, und das verändert einen natürlich. Aber diese Frau war schon immer Magie. Philosophisch gesehen agiert sie auf einem ganz anderen Niveau. Sie ist der charmanteste und aufrichtigste Mensch auf Erden. Ihre Energie ist einzigartig. Ich vergöttere sie einfach." Neben dem Rapper kommen in dem Magazin auch Stars wie SZA (36), Sarah Paulson (51), Mary J. Blige (55), Mariah Carey (57) und Donald Glover (42) zu Wort, die alle Rihannas Einfluss und Ausstrahlung feiern.

Rocki ist nach den Söhnen RZA, der am 13. Mai seinen vierten Geburtstag feiert, und dem zweijährigen Riot Rose das dritte Kind von Rihanna und A$AP Rocky. Der Rapper verriet im Gespräch mit dem Magazin außerdem einen eher entspannten gemeinsamen Zeitvertreib: Die beiden seien "süchtig nach Dokumentationen" und hätten den Héctor-Lavoe-Spielfilm "El Cantante" aus dem Jahr 2006 sogar schon "15 Mal" gesehen. Erst kürzlich machte Rihanna Schlagzeilen, als sie nach dem Erscheinen von Gerüchten über eine erneute Schwangerschaft mit einem schlagfertigen Kommentar in den sozialen Medien für Klarheit sorgte. Kurz darauf wurde sie beim Einkaufen in einem Babyfachgeschäft gesichtet.

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Imago Bei den CFDA Awards 2025 in New York: Rihanna auf dem roten Teppich

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Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot und RZA auf dem Roten Teppich der "Schlümpfe"-Premiere

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Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei den 35. Gotham Film Awards in New York City

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