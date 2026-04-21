Romantischer Antrag: Josh Groban verlobt sich im Disneyland

Für Josh Groban (45) gibt es keinen romantischeren Ort als Disneyland – und genau dort hat der Sänger seiner Freundin Natalie McQueen einen Antrag gemacht. Die freudige Neuigkeit teilte er jetzt auf Instagram und veröffentlichte dabei Fotos des besonderen Moments. Die Bilder zeigen das frisch verlobte Paar, das sich vor einer mit Blumen geschmückten Pagode küsst – alles in strahlendem Abendlicht. Auf einem weiteren Foto sind die ineinander verschlungenen Hände der beiden zu sehen, daneben eine weiße Torte mit der Aufschrift "Congratulations" und roten Herzchen. Natalies funkelnder Diamantring ist dabei gut zu erkennen.

"Meine beste Freundin hat 'Ja' gesagt!", schrieb Josh dazu auf Social Media und richtete sich damit an seine britische Verlobte, die als Bühnenschauspielerin bekannt ist und bereits in zahlreichen Theaterproduktionen mitgewirkt hat. Weiter schrieb er: "Das Leben mit dir zu teilen ist mein glücklichster Ort." Außerdem bedankte er sich bei Disney Weddings dafür, "den besten Tag unseres Lebens (bislang) so magisch gemacht zu haben."

Ihre Beziehung machten Josh und Natalie zum Valentinstag 2023 auf Instagram öffentlich – beide veröffentlichten dasselbe Foto, das sie gemeinsam im Bett zeigt. Bereits im September 2023 reisten die beiden gemeinsam nach Disney World in Florida, was der 45-Jährige mit einem Kuss-Foto vor dem Schloss von Cinderella festhielt. Dass Disney eine besondere Rolle in ihrer Beziehung spielt, ist also keine Überraschung. In einem Interview mit dem Magazin People sprach Josh zuletzt über die Basis seiner Beziehung zu Natalie: "Wir bringen uns gegenseitig absolut ständig zum Lachen. Und am Ende des Tages lieben und respektieren wir uns einfach sehr."

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Imago Josh Groban und Natalie McQueen bei den 98. Oscars in Los Angeles, März 2026

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Instagram / joshgroban Josh Groban und Natalie McQueen nach ihrer Verlobung, April 2026

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Getty Images Josh Groban und seine Freundin Natalie McQueen