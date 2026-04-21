Penelope Disick feiert mit Cousine North bei Coachella

Ein seltener Auftritt von Penelope Disick (13): Am ersten Coachella-Wochenende zeigte sich die Tochter von Kourtney Kardashian (47) nun Seite an Seite mit ihrer Cousine North West (12) auf dem Festivalgelände. North teilte dazu jetzt einen Schnappschuss der beiden auf TikTok, in dem sie ihre Eindrücke vom Kultfestival festhielt. Während sich die Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) einmal mehr in ihrem edgy Style präsentierte, setzte Penelope auf einen entspannten, lässigen Look. Gerade weil Penelope sich sonst kaum in den sozialen Medien zeigt, sorgt der gemeinsame Auftritt für besondere Aufmerksamkeit, wie die Daily Mail berichtet.

Auch modisch könnten die beiden Cousinen kaum unterschiedlicher unterwegs sein. Penelope entschied sich für ein weißes, bauchfreies Tanktop mit dem Schriftzug "HOT", kombiniert mit weiten Jeans und einem schlichten schwarzen Gürtel. North setzte hingegen auf lange, blaue Haare und ihren auffälligen Goth-Look. Die Zwölfjährige trug dazu ein schwarzes Shirt, mehrere Nieten- und Spike-Armbänder sowie schwarze Shorts. In ihrem TikTok-Karussell zeigt die Nachwuchskünstlerin nicht nur Momente mit Penelope, sondern auch Begegnungen mit Stars wie Sabrina Carpenter (26) und Lizzo (37), mit denen sie für gemeinsame Fotos posierte.

Penelope ist die Tochter von Kourtney Kardashian und Scott Disick (42), die neben ihr auch die Söhne Mason (16) und Reign (11) großziehen. Heute ist Kourtney mit Travis Barker (50) verheiratet und hat mit ihm ihren jüngsten Sohn Rocky. Ihre Kinder tauchen jedoch nur selten auf den Social-Media-Kanälen ihrer Mutter auf. Eine Ausnahme machte Kourtney im Juli vergangenen Jahres, als sie Penelopes 13. Geburtstag auf Instagram feierte. "Meine kleine Lady ist 13", schrieb sie. "Ihre Mama zu sein, ist eines der tollsten Dinge, die ich je erleben durfte. Sie inspiriert mich jeden Tag, ein besserer Mensch zu sein. Ich werde nie Worte dafür finden, wie viel Freude und Liebe sie in mein Leben bringt. Sie ist die Coolste."

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TikTok / kimandnorth Penelope Disick feiert mit Cousine North West auf dem Coachella-Festival

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kimandnorth North West mit einer Freundin, April 2026

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Instagram / kourtneykardash Penelope Disick, Kourtney Kardashian und Reign Disick