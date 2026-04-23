"Klingt wie Feldbusch": Dieter Bohlen stichelt bei DSDS

Bei Deutschland sucht den Superstar hat Dieter Bohlen (72) jetzt einen Seitenhieb gegen seine Ex-Frau Verona Pooth (57) gelandet. In der aktuellen Folge beurteilte der Pop-Titan den 19-jährigen Kandidaten Timur Gross, der unter anderem "Lonely" von Justin Bieber gesungen hatte. Beim Thema Kopfstimme wechselte Dieter demonstrativ ins Falsett – und bemerkte dabei offenbar eine verblüffende Ähnlichkeit. Laut RTL kommentierte er das Ganze mit den Worten: "Das klingt jetzt wie Feldbusch, ne? Sorry!" Gemeint war damit seine Ex-Ehefrau Verona, die für ihre markante Stimme bekannt ist.

Zuvor hatte Juror Bushido (47) noch über einen möglichen Stimmbruch des jungen Kandidaten gewitzelt, Dieter nahm das Thema jedoch fachlich ernst und lobte die Leistung von Timur. Den Vergleich mit Verona schien der Musiker selbst amüsant zu finden. Das Ganze könnte auch als Reaktion auf einen jüngsten TV-Auftritt der Moderatorin gewertet werden: Bei Grill den Henssler hatte Moderatorin Laura Wontorra (37) mehrfach versucht, Verona auf ihre Vergangenheit mit dem Pop-Titan anzusprechen – doch die zeigte sich wenig gesprächig und wich den Fragen konsequent aus.

Die Geschichte von Dieter und Verona begann Mitte der 90er in Hamburg, wo sie sich in der Partyszene begegneten. Verona war damals als Miss Germany bekannt und startete als Werbegesicht und Moderatorin durch. Nach wenigen Monaten Beziehung gaben sie sich in Las Vegas das Jawort; die Ehe endete rasch wieder. In ihrer Autobiografie beschrieb Verona die frühe Phase der Beziehung als stürmisch und ungewöhnlich, mit nächtlichen Treffen und großen Gesten. Heute lebt die Unternehmerin mit Ehemann Franjo und ihrer Familie, während der Musiker als Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" regelmäßig präsent ist. Beide gingen privat eigene Wege: Verona ist Mutter von zwei Kindern, Dieter ist Vater von sechs Kindern. Gemeinsame öffentliche Auftritte der Ex-Partner sind seit Jahren selten.

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Imago Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2024 in Köln

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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IMAGO / APress Verona Pooth, Moderatorin