So sieht Amber Heards Leben nach dem Johnny-Depp-Prozess aus

Amber Heard (40) hat sich nach dem aufsehenerregenden Prozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp (62) weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – und ein neues Leben aufgebaut. Die Schauspielerin wohnt seit 2023 in Madrid, fernab vom Dauerblitzlicht in Hollywood. Auf Social Media zeigt Amber sich nur noch selten, lässt ihre Fans aber hin und wieder an besonderen Momenten teilhaben. So postete sie etwa Fotos von ihrer Bühnenpremiere 2025 bei einem Theaterfestival in den USA, wo sie im Stück "Spirit of the People" auf der Bühne stand. Im Mai 2025 teilte sie außerdem auf Instagram eine große private Neuigkeit: Sie ist Mutter von Zwillingen geworden.

Die Zwillings-News waren nicht das erste Mal, dass Amber ihr Familienglück mit der Öffentlichkeit teilte. Bereits im April 2021 war sie Mutter einer Tochter geworden, die von einer Leihmutter ausgetragen wurde. Nach ihren letzten beiden Filmen "In the Fire" und "Aquaman: Lost Kingdom", die 2023 im Kino liefen, war Amber in keiner neuen Produktion mehr zu sehen. Stattdessen verlagerte sich ihr Fokus offenbar auf Theater und ausgewählte Projekte. Anfang 2026 sorgte sie dann wieder für internationale Schlagzeilen: Beim renommierten Sundance-Filmfestival trat sie als Teil der Doku "Silenced" auf, die sich damit beschäftigt, wie Verleumdungsklagen gegen Frauen eingesetzt werden, die öffentlich über Missbrauch sprechen. In dem Film kam die Hollywoodmimin selbst zu Wort – allerdings mit einer bemerkenswerten Einschränkung.

Im Dokumentarfilm sprach Amber nicht über den alten Prozess im Detail, sondern über das Gefühl, nach den Ereignissen kaum noch eine eigene Stimme zu haben. "Ich habe die Fähigkeit verloren, zu sprechen. Ich bin nicht hier, um meine Geschichte zu erzählen", sagte sie laut Variety vor der Kamera. Und weiter erklärte die Schauspielerin: "Ich will meine Geschichte nicht erzählen. Eigentlich will ich meine Stimme gar nicht mehr benutzen. Genau das ist das Problem." Während sie beruflich neue Wege zwischen Theaterbühne und ausgewählten Projekten geht, steht ihr Privatleben mit ihren drei Kindern heute für sie im Mittelpunkt. In ihren wenigen Instagram-Posts zeigt sich Amber als entspannte Mutter, die die Zeit mit ihrem Nachwuchs genießt und Einblicke vor allem dann gewährt, wenn es um persönliche Meilensteine geht – ob Bühnenpremiere oder Baby-News.

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Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016

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Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Mai 2022

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Instagram / amberheard Amber Heard mit ihrer Tochter Oonagh