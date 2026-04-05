Tiger Woods' Privatjet sorgt für Spekulationen in Schweiz

Tiger Woods (50) sorgt nach seiner jüngsten Festnahme in Florida für neue Schlagzeilen. Sein Privatjet wurde vergangenen Freitag in der Schweiz gesichtet, wie das Magazin USA Today berichtet. Doch ob der Golfstar selbst an Bord war, blieb unklar. Zuvor hatte ein Richter am Mittwoch Tigers Antrag genehmigt, für eine angebliche Behandlung ins Ausland zu reisen. Sein Anwalt Douglas Duncan argumentierte laut Gerichtsdokumenten, die dem Magazin Us Weekly vorliegen, dass der Profigolfer einen "dringenden Bedarf für eine Versorgung hat, die innerhalb der Vereinigten Staaten weder sicher noch effektiv durchgeführt werden kann". Er erklärte weiter: "Die ständige medizinische Beobachtung und öffentliche Aufmerksamkeit schaffen erhebliche Barrieren für seine Behandlung und würden zu Rückschlägen und der Unfähigkeit führen, sich vollständig auf die Therapie einzulassen."

Der 50-Jährige war am 27. März in Florida festgenommen worden, nachdem er in einen Überschlagunfall verwickelt gewesen war. Tiger wurde daraufhin wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Sachbeschädigung und Verweigerung eines rechtmäßigen Tests angeklagt. Nach Angaben der Behörden verweigerte er einen Urintest, unterzog sich jedoch einem Atemalkoholtest, der dreifach null anzeigte und somit Alkohol als Ursache ausschloss. Die Behörden vermuten, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Verhaftungsprotokoll, das Us Weekly vorliegt, enthüllte, dass der Sportler zwei Hydrocodon-Pillen in seiner Tasche hatte und "lethargisch und langsam" wirkte, mit "blutunterlaufenen und glasigen" Augen sowie "extrem erweiterten" Pupillen. Aufnahmen der Bodycam zeigen einen Polizisten, der Tiger durch mehrere Tests führt, bevor er ihn schließlich festnimmt.

Am 31. März plädierte Tiger auf "nicht schuldig" und kündigte am selben Tag an, dass er sich in Behandlung begeben werde, ohne jedoch Details zu nennen. "Ich kenne und verstehe die Ernsthaftigkeit der Situation, in der ich mich heute befinde", erklärte er in einem Statement auf X. "Ich ziehe mich für eine gewisse Zeit zurück, um eine Behandlung zu suchen und mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren. Dies ist notwendig, damit ich mein Wohlbefinden priorisieren und auf eine dauerhafte Genesung hinarbeiten kann." Tiger hat zwei Kinder und bat in seinem Statement um Privatsphäre für seine Familie und seine Angehörigen. Der Golfer betonte, dass er sich die benötigte Zeit nehmen werde, um an einem gesünderen, stärkeren und fokussierten Ort zurückzukehren, sowohl persönlich als auch beruflich.

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Imago Tiger Woods bei einer Pressekonferenz in Pacific Palisades, März 2026

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Imago Tiger Woods am ersten Tag der Dubai Desert Classic 2017

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Getty Images Tiger Woods, August 2022