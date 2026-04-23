Botox und Rindertalg: Samira Yavuz ist im Schönheitswahn

Im Podcast "Main Character Mode" plaudert Samira Yavuz (32) jetzt ganz offen über ihren aktuellen Beauty-Wahn – und der beginnt direkt vor der Kamera mit einem ungewöhnlichen Anblick. Die Reality-TV-Bekanntheit sitzt mit einer dicken Schicht Rindertalg-Creme im Gesicht vor dem Mikro, ihr Gesicht glänzt auffällig. Inspiriert wurde Samira nach eigenen Worten von Model Hailey Bieber (29), die sich abends ähnlich reichhaltige Pflege ins Gesicht schmiert. "Die hat so wunderschöne Haut", schwärmt Samira im Podcast und nutzt ihren glänzenden Look gleich als Einstieg in einen ausführlichen Talk über Schönheit, Selbstoptimierung und den Druck, den sie dabei vor allem an sich selbst spürt.

In der Folge erklärt Samira, dass sie sich aktuell intensiv mit Gesundheit und Beauty beschäftigt – und dabei vor allem eine Stelle im Gesicht ständig im Fokus hat: ihre sogenannte Zornesfalte zwischen den Augenbrauen. Sie versuche schon bewusst, ihre Stirn nicht mehr zu runzeln, gesteht sie. Dennoch hat sie sich innerlich bereits entschieden, den nächsten Schritt zu gehen: "Das muss nicht jeder so sehen. Man darf Falten auch sexy finden. Aber ich, an mir, finde es nicht so geil." Deshalb will sie bald einen Termin für Botox buchen. "Ich bin auch so eine, ich würde mich schon optimieren, wenn es mich krass stresst. Was auch immer es dann ist", sagt sie weiter. Minimalinvasive Behandlungen seien für sie weiterhin kein Problem: "Schön, wenn es schön aussieht. Was stört mich dann das komische Gefühl in der Stirn." Gleichzeitig betont Samira aber, dass sie bei größeren Eingriffen inzwischen deutlich vorsichtiger geworden ist.

Im Podcast blickt Samira auch auf frühere Schönheits-OPs zurück und vergleicht ihre heutige Sicht mit der von früher. Ihre Brust-OP etwa empfindet sie nach wie vor als vollen Erfolg: Die Influencerin erzählt, dass ihr der Eingriff enorm viel Lebensfreude und Lebensqualität zurückgegeben habe und sie diese Entscheidung jederzeit wieder treffen würde. Bei anderen Körperpartien ist sie dagegen deutlich zurückhaltender geworden. Sie gibt zwar zu, manchmal über eine Operation am Bauch und am Doppelkinn nachzudenken und sagt offen: "Ich kann euch versprechen, wenn mein Bauch vor meinen zwei Kindern so ausgesehen hätte wie heute, hätte ich mir den ja fünfmal machen lassen." Heute sehe sie die Risiken aber viel klarer und frage sich bei größeren Eingriffen eher: "Muss das sein?" Solange der Leidensdruck nicht überwiegt, wartet sie lieber ab – auch, weil sie das ganze Prozedere rund um eine große OP als sehr belastend empfindet.

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Imago Samira Yavuz vor dem Abflug zum RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen

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RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp

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Imago Samira Yavuz vor dem Abflug zum Dschungelcamp 2026 in Frankfurt/Main

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