Fans verspotten Brooklyn Peltz-Beckham wegen neuem Kochvideo

Brooklyn Peltz-Beckham (27) hat erneut ein Kochvideo auf Instagram gepostet und dafür eine Menge Spott geerntet. Der 26-Jährige lud seinen Freund Zach in das Haus ein, das er in Los Angeles mit seiner Frau Nicola Peltz (31) teilt, und bereitete für ihn ein Pastagericht zu. Im Clip mixt Brooklyn eine scharfe Sauce aus seiner eigenen Marke Cloud 23 und Vodka zusammen, bevor er die Nudeln ins kochende Wasser wirft. Das Video diente gleichzeitig als Werbung für seine Hot-Sauce-Linie – doch die Zuschauer hatten ganz andere Dinge im Blick.

In den Kommentaren ließ sich die Community nicht lumpen. Während ein Follower trocken anmerkte, Brooklyn habe einfach nur "Nudeln gekocht", schrieb ein anderer mit einer Reihe an lachenden Emojis, er "stelle Gordon Ramsay wohl in den Schatten". Doch nicht nur seine Kochkünste zogen die Aufmerksamkeit auf sich: Auffällig war auch die goldene Uhr, die Brooklyn am Handgelenk trug. Ein Kommentar forderte ihn scherzhaft auf: "Gib Papas Uhr zurück." Gemeint ist eine Patek Philippe Nautilus in Roségold, die ihm sein Vater David Beckham (50) zum 21. Geburtstag schenkte und die einen Wert von rund 250.000 Euro hat. Brooklyn trägt das Schmuckstück trotz des öffentlichen Familienstreits weiterhin.

Der Familienkonflikt schwelt schon länger und wurde im Januar öffentlich, als Brooklyn in einem Social-Media-Statement den Kontakt zu seinen Eltern abbrach und ihnen vorwarf, ihn "den Großteil seines Lebens kontrolliert" zu haben. Seitdem wurden David und Victoria nicht mehr gemeinsam mit ihrem ältesten Sohn gesehen. Ausgerechnet kurz vor dem neuen Kochvideo trat Victoria in der US-amerikanischen Sendung "Today" auf und sprach dort erstmals öffentlich über ein "herausforderndes" Jahr. Auf die direkte Frage, wie sie schwierige Zeiten überstehe, antwortete sie: "David und ich sind uns so nah und haben unglaubliche Menschen um uns herum. Wir stehen unseren Eltern nahe und unterstützen uns gegenseitig in allem, was wir tun." Ihren Sohn erwähnte Victoria dabei nicht namentlich, betonte jedoch: "Wir lieben unsere Kinder so sehr und haben uns immer darauf konzentriert, sie zu schützen."

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Zach und Brooklyn Beckham, April 2026

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Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in West Hollywood, März 2026

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Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

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