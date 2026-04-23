Quotenkampf der Musikshows: "Sing meinen Song" überholt DSDS

Der Quotenkampf am Dienstagabend hat einen klaren Sieger hervorgebracht: Die Vox-Show Sing meinen Song – Das Tauschkonzert ließ in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen die Konkurrenz hinter sich. 940.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein, um die Songs von Frida Gold im Tauschkonzert-Format zu erleben, berichtet DWDL. In der jungen Zielgruppe erzielte die Musikshow starke 10,6 Prozent Marktanteil – und das trotz harter Konkurrenz durch Deutschland sucht den Superstar auf RTL, das zur gleichen Zeit lief.

Während "Sing meinen Song" bei den 14- bis 49-Jährigen mit 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern klar die Nase vorn hatte, fuhr DSDS mit Dieter Bohlen (72), Isi Glück (35) und Bushido (47) zwar eine deutlich höhere Gesamtreichweite von 1,52 Millionen ein – doch aus der klassischen Zielgruppe kamen dabei lediglich 320.000, was einem Marktanteil von 9,2 Prozent entspricht. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen dreht sich das Bild allerdings um: Dort lag DSDS mit 9,9 Prozent klar vor dem Vox-Format mit 8,1 Prozent. Den Primetime-Sieg in der klassischen Zielgruppe sicherte sich am Ende jedoch weder die eine noch die andere Musikshow, sondern TV Total mit Sebastian Pufpaff (49): 420.000 junge Zuschauende bescherten der ProSieben-Show sehr gute 12,0 Prozent Marktanteil. Schwerer tat sich dagegen Klaas Heufer-Umlauf (42) mit seinem Format "Experte für alles", das im weiteren Verlauf des Abends nur 360.000 Menschen vor dem Bildschirm halten konnte und damit lediglich auf magere 6,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe kam.

Für "Sing meinen Song" bedeuten die aktuellen Zahlen zwar einen Rückgang gegenüber dem Staffelauftakt, bei dem noch 470.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten und 13 Prozent Marktanteil erzielt wurden. Dennoch bleibt die Show auf einem starken Niveau – zumal der Start vor einer Woche laut DWDL der beste seit 2020 war. Für Frida Gold, die in dieser Folge im Mittelpunkt stand, gab es am späten Abend noch eine Zugabe: Die "Frida Gold-Story" holte für Vox zusätzliche 7,6 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe.

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