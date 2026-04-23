Christian Wolf erklärt: Darum wird Hazel nie Schule besuchen

Christian Wolf (30) sorgt mal wieder für Gesprächsstoff. Der Unternehmer und Social-Media-Star hat in einem neuen TikTok-Video erklärt, warum seine Tochter Hazel voraussichtlich niemals eine Schule im klassischen Sinne besuchen wird. "Unsere heutige Welt verändert sich so schnell, dass du die meisten Dinge, die du in der Schule lernst, einfach nicht gebrauchen kannst", so Christian in dem Clip. Außerdem sei das Schulsystem darauf ausgelegt, bereits vorhandenes Wissen lediglich zu wiederholen – echte Problemlösungskompetenz für das Leben werde dabei nicht vermittelt.

Besonders stört den Influencer, dass wichtige Zukunftsthemen im Lehrplan schlicht fehlen. "Ich glaube, ich brauche keine Hoffnung haben, dass in den nächsten Jahren solche Sachen wie Künstliche Intelligenz, Social-Media-Kompetenz oder generell Medienkompetenz auf dem Lehrplan landen werden", sagt er. Grundlegende Inhalte wie Mathe, Physik und Rechtschreibung hält er zwar für sinnvoll – diese könne man Kindern aber auch auf anderem Wege mitgeben. Den sozialen Faktor erkennt er ebenfalls grundsätzlich als wichtig an, gibt aber zu bedenken: "Aber ist es wirklich für viele Kinder so gesund, dreißig fremde Kinder [im Umfeld] zu haben – bei so viel Mobbing, was es gibt? Ich glaube, viele Kinder tragen Traumata von der Schulzeit in sich." Stattdessen plant er für Hazel einen oder mehrere Privatlehrer sowie Lerngruppen mit Kindern aus dem eigenen Umfeld, auch über verschiedene Altersgruppen hinweg.

Christian gibt zu, dass er seine Meinung in der Zukunft noch einmal ändern könnte – immerhin ist Hazel gerade mal knapp ein Jahr alt. Doch auch in der Vergangenheit fiel der 30-Jährige mit ungewöhnlichen Ansätzen rund um die Themen Erziehung und Co. auf. So erzählte er, dass seine Tochter und auch sein Sohn Noah, den er mit seiner Ex-Partnerin Antonia Elena hat, von Beginn an mit Supplements wie Creatin gefüttert werden. "Willst du, dass dein Kind gerade so okay wird oder willst du ihm die besten Chancen fürs Leben geben? [...] Wenn es kein Risiko gibt, etwas zu supplementieren, dann gebe ich es lieber, als es nicht zu geben", erklärt Christian in einem weiteren TikTok-Clip seine Beweggründe.

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm kuscheln mit ihrer Tochter Hazel

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IMAGO / BOBO Christian Wolf bei der The Founder Summit 2025 im April