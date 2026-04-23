Nach Auswanderung: Das vermisst Eva Longoria am meisten

Seit einigen Jahren lebt Eva Longoria (51) größtenteils im Ausland – zwischen Spanien und Mexiko. Doch was vermisst die Schauspielerin eigentlich aus ihrer alten Heimat? Im Gespräch mit dem Magazin People plauderte die 51-Jährige nun offen darüber, auf was sie in Europa am meisten verzichten muss. Dabei nannte sie gleich zwei Dinge: ihre Familie in Texas und gutes mexikanisches Essen. "Das ist es, was mir fehlt. Das gibt es nicht in Europa – gutes mexikanisches Essen", sagte sie. Ihr Ehemann José Bastón und ihr siebenjähriger Sohn Santiago sind dabei stets an ihrer Seite.

Aktuell hält sich Eva aber wieder vermehrt in Los Angeles auf, wo sie an ihrem zweiten Spielfilm als Regisseurin, "The Fifth Wheel", arbeitet. In dieser Zeit besucht Santiago erstmals eine Schule – und das mit großer Begeisterung. "Er liebt es. Er freut sich riesig über Klassenkameraden, Freunde und Geburtstagspartys", berichtete die Schauspielerin. Dennoch könnte es die Familie nach Drehschluss schon bald wieder nach Spanien ziehen, denn dort leben viele Cousins von Santiago. "Wir denken von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr", erklärte Eva. Parallel dazu ist sie auch auf dem Bildschirm präsent: Ihre Reiseserie "Eva Longoria: Searching for France" läuft derzeit wöchentlich auf CNN.

Das ruhigere Leben in Spanien genießt die gebürtige Texanerin sichtlich. Besonders der entspannte Umgang mit Mahlzeiten ist ihr ans Herz gewachsen – ein starker Kontrast zur hektischen amerikanischen Arbeitskultur, die sie hinter sich gelassen hat. "Die Spanier lieben ein langes Mittagessen. Man ist nie in Eile", schwärmte sie gegenüber People. Die stressige Arbeitsmittagspause, bei der man schnell ein Sandwich hinunterschlingt und sofort wieder zurück muss, vermisst sie kein bisschen. Eva lebt in einer Villa in Marbella, die sie Anfang 2023 erworben und aufwendig renoviert hat. Mit Spanien verbindet sie auch eine besondere Bindung: Sie besitzt die spanische Staatsbürgerschaft und ihre Vorfahren stammen aus der Stadt Oviedo.

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IMAGO / Bestimage Eva Longoria, Schauspielerin

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Getty Images Eva Longoria, José Bastón und Sohn Santiago im Mai 2019

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Instagram / evalongoria Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago, Stieftochter Mariana Bastoń und ihrem Mann José Bastón