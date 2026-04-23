Leyla Heiter unter Tränen: Ex versuchte, sie zu ersticken

Mit erschütternden Worten hat Leyla Heiter (29) jetzt erstmals über extreme häusliche Gewalt gesprochen, die sie in einer früheren Beziehung erlebt hat. In der ARD-Talkshow "deep und deutlich" schilderte die Reality-Bekanntheit im Gespräch mit Moderatorin Aminata Belli (34) offen und unter Tränen, was sie damals durchgemacht hat – während ihr Ehemann Mike Heiter (33) ihr im Studio zur Seite saß. Ein auf Instagram veröffentlichter Ausschnitt der Sendung zeigt, wie sie beschreibt, was ihr Ex ihr angetan hat: "Der hat auch zweimal versucht, mich mit einem Kissen zu ersticken. Und ich hatte so einen Überlebensmodus in dem Moment, dass ich einfach mir so dachte, ich muss mich jetzt totstellen, weil dann hört er auf, um zu gucken, ob er es geschafft hat."

Die heute 29-Jährige berichtete außerdem davon, dass sechs Polizeiwagen vor ihrer Haustür gestanden hätten, weil ihr Ex sie so schwer geschlagen hatte, dass ihr Kiefer gebrochen war und sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Auf Aminatas Frage, wie sie sich schließlich von ihm lösen konnte, antwortete Leyla: "Oh, das Gute in dem Sinne war, dass er mich betrogen hat. Und als ich es erfahren habe, hat er mit mir Schluss gemacht. Aber für mich war es ja am Ende das Gute." Den endgültigen Schlussstrich zog sie, als ihr Ex später mit einer ihrer Freundinnen zusammenkam: "Da war es dann für mich so: Okay, jetzt ist da wirklich so ein Cut. Und dann habe ich mich so langsam, langsam einfach selbst wieder aufgebaut."

Erst vor drei Wochen hatte Leyla auf Instagram schon einmal sehr persönliche Töne angeschlagen. In einem ausführlichen Statement sprach sie darüber, wie sehr einen das Ende einer Beziehung aus der Bahn werfen kann. "Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich mich selbst komplett verloren hatte, aber meinen Glow zurückbekommen habe", sagte sie damals. Gleichzeitig betonte sie, das habe "gar nichts" mit ihrer Ehe mit Mike zu tun. Es seien vielmehr allgemeine Gedanken, weil sie glaube, "dass es vielen irgendwann so gehen wird".

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, Influencerin

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Getty Images Aminata Belli beim Deutschen Fernsehpreis 2024 in Köln

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