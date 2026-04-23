Auswanderung ohne Geschwister: Wie geht es Miley Wünsche?

Anne Wünsche (34) hat Deutschland hinter sich gelassen und ist auf die spanische Insel Mallorca ausgewandert. Doch während die Influencerin dort ein neues Leben begonnen hat, ist von ihren drei Kindern nur ihre Tochter Miley Wünsche mit umgezogen. Die anderen beiden Kinder, Juna und Sávio, bleiben in Deutschland und leben bei ihren jeweiligen Vätern. Im Promiflash-Interview spricht Anne jetzt offen darüber, wie es Miley mit der neuen Situation und vor allem mit der Abwesenheit ihrer Geschwister geht.

Der Start auf der Sonneninsel scheint für Miley bislang gut zu verlaufen. "Miley ist in einem Alter, wo sie viel Zeit mit ihren Freunden oder in ihrem Zimmer am iPad verbringt. Ich glaube, aktuell ist sie froh, mal ein bisschen Ruhe zu haben, um ehrlich zu sein. Für uns alle ist die Situation noch ganz neu und frisch", erklärt Anne gegenüber Promiflash. Außerdem verrät die Influencerin, dass ihre Tochter auf der Insel bereits Freundschaften geschlossen hat. Das Mädchen habe bereits zwei Freundinnen gefunden und bald eventuell auch ein neues Hobby: "Miley [...] wird demnächst beim Reiten angemeldet. In den Sommerferien geht sie zu einem Schauspiel-Camp... Die Veränderung braucht etwas Zeit und die gebe ich ihr auch."

Für Anne ist die Situation rund um ihre Auswanderung insgesamt alles andere als einfach. Die 34-Jährige hatte bereits offen zugegeben, dass die räumliche Distanz zu Juna und Sávio an ihr zehrt. Auch die kritischen Kommentare von Usern aus dem Netz beschäftigen die TikTokerin, wie sie Promiflash verrät: "Es ist absolut nicht einfach und die Kritik ist hart, die ich täglich lesen muss." Dennoch versucht die dreifache Mama, positiv in die Zukunft zu blicken.

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Instagram / miley.viral Tochter Miley Merten und Anne Wünsche

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Instagram / miley.viral Miley Wünsche, März 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

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