Kann Denise nicht leiden: Anne Wünsche packt erstmals aus

Das Verhältnis zwischen Anne Wünsche (34) und Denise Merten (35) war schon länger kein gutes – doch nun spricht Anne erstmals offen über die Gründe. Im Interview mit Promiflash erklärt die Influencerin, warum sie mit Denise einfach nicht kann. Da Anne mit Henning Merten (35) die gemeinsame Tochter Juna hat, ist ein gewisser Kontakt mit Hennings Frau unvermeidlich. Doch hinter den Kulissen soll es in den vergangenen Jahren immer wieder zu unangenehmen Situationen gekommen sein, über die Anne bislang öffentlich geschwiegen hat. Im Interview schildert die Influencerin nun mehrere Vorfälle, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben sollen. So behauptet sie, Denise habe sie vor ihren Kindern förmlich als "Frau Wünsche" angesprochen und schlecht über sie geredet.

Besonders brisant: Anne wirft ihr vor, Juna einmal an fremde Nachbarn abgeben zu wollen, weil Anne ein Papa-Wochenende nicht spontan abgesagt hatte. "Wie sie mich vor meinen Kindern 'Frau Wünsche' nannte, über mich herzog oder Juna an fremde Nachbarn abgeben wollte, weil ich nicht sofort gesprungen bin, als ich das Papa-Wochenende nicht wieder wegen Kleinigkeiten absagen wollte", berichtet die dreifache Mama im Gespräch mit Promiflash. Ihr Urteil über Denise ist hart: "Diese Frau ist einfach merkwürdig und vor allem sehr falsch. Ihr ist es wichtig, nach außen hin perfekt zu wirken. Sie hat sich einfach zu oft in unser Mama-Papa-Verhältnis eingemischt."

Schon in der Vergangenheit krachte es zwischen Denise und Anne immer wieder öffentlich. Vor zwei Jahren stichelten Denise und Henning im Netz gegen die Influencerin. Der Grund: Das Paar konnte nicht nachvollziehen, dass Anne sich als Mutter freizügig auf Social Media zeigt. Auf Instagram veröffentlichten die beiden damals sogar ein Video, in dem sie sich über erotischen Content auf OnlyFans lustig machten. "Ich wusste gar nicht, dass das so schwer ist", sagte Henning darin ironisch, während die Mutter eines Sohnes auf ihm lag. Anne wehrte sich prompt gegen den Clip und wetterte: "Witzig, wenn Frauen mich öffentlich für meine Freizügigkeit kritisieren und es Monate später selbst tun. Nennt man unauthentisch."

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ActionPress, Instagram / annewuensche.backup Collage: Denise Merten und Anne Wünsche

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

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Instagram / denisemerten Henning und Denise Merten im Juni 2025

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