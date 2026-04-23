Mit 30: Russell Brand hatte Sex mit einer Teenagerin (16)

In einem Interview mit der US-Moderatorin Megyn Kelly (55) hat Russell Brand (50) offen über seine Vergangenheit gesprochen – und dabei eine Enthüllung gemacht, die für Aufsehen sorgt. Der Schauspieler und Comedian gab zu, als 30-Jähriger Sex mit einer 16-Jährigen gehabt zu haben. Er betonte dabei, das Schutzalter im Vereinigten Königreich liege bei 16 Jahren, das Ganze sei also legal gewesen. "Und ich hatte tatsächlich Sex mit einer 16-Jährigen, als ich 30 war. Aber als ich 30 war, war ich ein ganz anderer Mensch. Ich war jünger und ein unreifer 30-Jähriger", erklärte er in der "Megyn Kelly Show".

Zugleich räumte Russell ein, Frauen in seiner Vergangenheit schlecht behandelt zu haben. "Mein sexuelles Verhalten in der Vergangenheit war egoistisch, und ich habe anderen Menschen kaum – eigentlich so gut wie gar nicht – Beachtung geschenkt, was Sex mit ihnen bei ihnen auslöst", sagte er. Was ihm sein Ruhm ermöglicht habe, sei "endloser Zugang zu Zustimmung" gewesen, der ihn zu einem "Hedonisten, einem Narren und einem Ausbeuter von Frauen" gemacht habe. Gleichzeitig wies er jedoch strikt zurück, jemals die Grenzen der Legalität überschritten zu haben. Britische Staatsanwälte sehen das anders: Russell ist in seiner Heimat mit insgesamt sieben Anklagepunkten konfrontiert, darunter drei Vergewaltigungsvorwürfe, drei Fälle sexueller Nötigung sowie ein Vorwurf wegen unzüchtiger Handlungen – allesamt im Zusammenhang mit Vorwürfen von sechs Frauen aus den Jahren 1999 bis 2009. In allen Punkten hat er auf nicht schuldig plädiert.

Das Interview bei Megyn Kelly ist nicht das einzige Medienprojekt, das Russell derzeit verfolgt. Der Comedian macht aktuell Werbung für sein kommendes Buch "How to Become a Christian in 7 Days", das als eine Art persönliches Bekenntnis und Ratgeber rund um seinen christlichen Glauben beschrieben wird. Dabei ist er in mehreren konservativen Podcasts zu Gast – unter anderem beim TV-Moderator Tucker Carlson, mit dem er in einer Folge sogar gemeinsam betete.

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Instagram / russellbrand Russell Brand im Jahr 2024

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Getty Images Russell Brand, Comedian

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