"Wednesday" Staffel 3 bestätigt: Drehstart im November 2025

Die beliebte Netflix-Serie Wednesday mit Jenna Ortega (23) in der Hauptrolle wird definitiv fortgesetzt: Eine 3. Staffel wurde von der Streaming-Plattform bereits bestätigt. Der Dreh der neuen Folgen soll laut Forbes am 30. November 2025 in Irland starten, wo schon die zweite Staffel produziert wurde. Die Fans, die auf Staffel 2 fast drei Jahre warten mussten, können jetzt hoffen, dass der Produktionszyklus kürzer ausfällt und die neuen Episoden möglicherweise im Frühjahr 2027 erscheinen. Details zur Handlung wurden ebenfalls bekannt. So begeben sich Wednesday und ihr Onkel Fester auf die Suche nach Enid, die an die kanadische Grenze geflüchtet ist.

Das Finale der zweiten Staffel bereitete Fans auf spannende Wendungen vor. Wednesday entdeckt ein Tagebuch von Tante Ophelia und hat eine Vision, die offenbart, dass Ophelia nicht tot ist, sondern sich in einem Keller versteckt. Dort hat sie die Worte "Wednesday muss sterben" an die Wand geschrieben. Unterdessen wird Tyler durch Isadora Capri in eine Selbsthilfegruppe für Hydes aufgenommen. Zusätzlich steht die Nevermore Academy nach dem Tod von Barry Dort ohne Schulleitung da, was weiteren Raum für eine packende Entwicklung der Story bietet. Auch ein Spin-off über Onkel Fester ist in Planung, doch die Hauptserie bleibt laut den Serienschöpfern Miles Millar und Al Gough vorerst der Fokus.

Die Serie mit der berühmten Tochter der Addams Family im Mittelpunkt hat sich im Lauf der ersten beiden Staffeln zu einem echten Erfolg entwickelt, was sich durch den anhaltenden Platz 1 in den Netflix-Charts zeigt. Jenna Ortega verriet schon vor Monaten, dass an Staffel 3 geschrieben wird, und hat sich als Gesicht der düsteren Show etabliert. Während die Produktionsarbeiten vorbehaltlich des Drehstarts weiterhin laufen, bleibt der Hype um die mysteriösen Handlungen rund um die Nevermore Academy ungebrochen. Fans dürfen gespannt sein, welche dunklen Geheimnisse die neue Staffel bereithält.



Jenna Ortega, "Wednesday 2" Premiere, 2025



Agnes, Wednesday und Enid, "Wednesday" Staffel 2



Jenna Ortega und Co., "Wednesday"-Cast