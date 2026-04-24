Langjähriger Bodyguard äußert sich zu Michael-Jackson-Biopic

Michael Jacksons (†50) ehemaliger Bodyguard und enger Vertrauter Matt Fiddes erhebt schwere Vorwürfe gegen das neue Biopic über den King of Pop. In einem Interview kritisierte er, dass der Film die Missbrauchsvorwürfe gegen Michael weitgehend ausblendet. Laut Matt hätte Michael selbst gewollt, dass ein Film über sein Leben auch diese Anschuldigungen und deren Auswirkungen zeigt – denn die Vorwürfe hätten letztlich eine direkte Rolle bei seinem Tod gespielt. "Ich habe Berichte von Menschen gehört, die den Film gesehen haben. Und nach meinem Verständnis deckt er die Kindesmissbrauchsvorwürfe und viele der Kämpfe, die Michael hinter den Kulissen hatte, nicht ab – die gut dokumentiert sind und letztendlich zu seinem Tod geführt haben", sagte Fiddes gegenüber The Sun.

Matt, der Michael ein Jahrzehnt lang als Bodyguard diente und nach eigenen Angaben ein enger Freund des Sängers war, betonte zugleich, er halte alle Vorwürfe für widerlegt. Trotzdem, so sein Standpunkt, solle der Film zeigen, wie sehr der Sänger durch die Anschuldigungen gelitten habe – und wie einsam sein Leben abseits der Bühne gewesen sei. Der 46-Jährige berichtete auch von einem Telefonat, das er zwei Tage vor Michaels Tod mit ihm geführt haben soll. Demnach habe Michael geklungen, als stünde er unter dem Einfluss von Ephedrin, einem aufputschenden Mittel, das ihm nach eigenen Worten von einem Arzt verabreicht worden sei. Michael soll dringend seinen Vater erreichen wollen und Matt gebeten haben zu helfen. Fiddes zufolge habe Michael tatsächlich noch bei Joseph angerufen, aber nur die Mailbox erreicht.

Das Biopic "Michael" kam am 24. April in die Kinos und wird von Jacksons Neffen Jaafar Jackson (29) verkörpert, der seinen Onkel in der Titelrolle spielt. Regisseur Antoine Fuqua (60) führte bei dem Film Regie. Dass die Missbrauchsvorwürfe im Film kaum Platz finden, hat laut dem Branchenmagazin Variety einen konkreten Grund: Ein übersehener Paragraf in einem alten Vergleichsvertrag mit dem ersten Ankläger Jordan Chandler untersagt es, diesen in einem Film zu zeigen oder zu erwähnen – was aufwendige Nachdreharbeiten nötig machte. Für Matt macht das den Film unvollständig: "Die Fans wollen den echten Michael sehen. Sie wollen sehen, wie er sein Genie erschaffen hat und wie er gelitten hat, wie einsam der Mann war."

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Jackson, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Jackson, amerikanischer Popsänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Jackson in Santa Maria, 2005