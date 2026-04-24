Unbezahlt: Kylies Haushälterin sollte Timothées Villa putzen

Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) sehen sich mit neuen brisanten Vorwürfen konfrontiert: Die frühere Haushälterin der Realityunternehmerin, Angelica Vasquez, behauptet in einer Klage in Los Angeles, sie sei dazu gezwungen worden, die Villa des Schauspielers in Los Angeles zu reinigen, ohne dafür ordnungsgemäß bezahlt worden zu sein. Laut Unterlagen, die der U.S. Sun vorliegen, soll Angelica zwischen Kylies Anwesen in Beverly Hills und Hidden Hills hin- und hergewechselt sein und zudem mehrfach in Timothées Haus gearbeitet haben. Als Beklagte werden neben Kylie selbst auch ihre Firma Kylie Jenner Inc. aufgeführt.

Laut den Gerichtsunterlagen arbeitete Angelica ab September 2024 für die Unternehmerin. In der Klageschrift heißt es: "Während ihrer Anstellung wurde [Angelica] von den Beklagten angewiesen, an andere Orte als ihren primären Arbeitsplatz zu reisen und dort Arbeit zu verrichten, einschließlich der Residenz des Freundes [von Kylie] bei mehreren Gelegenheiten." Entstandene Fahrt- und Transportkosten seien ihr dabei nicht erstattet worden. Zudem listet die Klage eine Reihe weiterer Lohnverstöße auf – darunter unbezahlte Überstunden und fehlende Pausenregelungen. Angelica, die nach eigenen Angaben im August 2025 zur Kündigung gezwungen wurde, fordert Schadensersatz und gibt an, unter ernsthaften emotionalen Belastungen zu leiden.

Die Klage umfasst aber noch weitere schwere Vorwürfe: Angelica beschreibt ein Arbeitsklima, das von Diskriminierung und Mobbing geprägt gewesen sein soll. Mitarbeiter hätten sie wegen ihrer salvadorianischen Herkunft, ihres Akzents und ihres Einwanderungsstatus erniedrigt. Auch ihr katholischer Glaube sei Gegenstand von Spott gewesen. Als besonders belastenden Moment beschreibt sie einen Vorfall vom 29. März 2025, bei dem ein Vorgesetzter ihr gegenüber "gewalttätig" geworden sein soll und ihr Kleiderbügel vor die Füße geworfen haben soll. Timothée und Kylie sind seit April 2023 ein Paar. Beide haben sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

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