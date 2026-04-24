Sie muss schon an Tag zwei die "Match My Ex"-Villa verlassen

Überraschender Abschied bei Match My Ex: Auslöser ist Neuzugang Joanna Lamprianidou, die als elfte Teilnehmerin einzieht und die Karten komplett neu mischt. Denn bei der entscheidenden Matching-Runde bleiben letztendlich sie und Emma Fernlund (25) über. Francesca Brinley verkuppelt ihren Ex Alan Wey jedoch mit der neuen Lady – damit ist für Emma Schluss in der Villa. Deren Verflossener Tim Kühnel wirkt wie vor den Kopf gestoßen: "Abschied an Tag zwei, damit habe ich nicht gerechnet. Also man hat mich selten so wortkarg erlebt wie jetzt." Emma bricht in Tränen aus: "Das war klar, dass das so eine Scheiße hier wird. Das war klar."

Nach dem Rauswurf sucht Emma noch das Einzelgespräch mit Tim und lässt ihren Gefühlen freien Lauf. "Ich glaube, ich habe Emma noch nie so emotional gesehen", beschreibt Tim die Tränen seines Der Promihof-Flirts. Auch die Mitbewohner reagieren deutlich auf Emmas Exit. Ihr früheres Match Daniel Fischer meint, dass ihn der Abschied nicht allzu sehr trifft: "Nach der Situation, dass Emma mit Tim was am Laufen hatte, obwohl die Exen sind, bin ich nicht so traurig darüber, dass Emma jetzt die Villa als erste Frau verlassen muss." Leandro Fünfsinn zeigt gemischte Gefühle: "Sehr, sehr schade, ich habe mich gut mit Emma verstanden, aber wir haben uns nicht richtig kennengelernt. Sie war auch zu sehr gebunden an Tim." Alan betont hingegen: "Ich habe sie sehr gemocht, muss ich ehrlich sagen. Sie ist sehr sympathisch."

Ganz verschwunden ist sie allerdings nicht: Emma zieht in die sogenannte X-it-Hütte. Von dort aus soll sie weiterhin Tim mit anderen Ladys verkuppeln – und er deutet an, dass das Kapitel nicht endgültig geschlossen sein muss. Der Datingshow-Teilnehmer überlegt: "Es besteht die Chance, dass Emma noch mal zurückkommt." Ob Tim recht behält oder sich derweil anders vergnügt? Denn er ist nun mit Henna vermatcht – und sie freut das besonders. Die weiteren neuen Konstellationen sind Francesca mit Leandro, Rob Solo mit Sabrina Wlk, Daniel und Christin Pawlowski sowie Calvin Ogara und Aurelia Lamprecht.

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CH Media Entertainment Aurelia Lamprecht und Calvin Ogara in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"