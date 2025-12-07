Von dieser Weihnachtstradition träumt Kylie Minogue

Kylie Minogue (57) hat eine ganz besondere Weihnachtsfantasie, die sie bisher noch nicht erlebt hat: die Teilnahme an einer klassischen Büro-Weihnachtsfeier. Die Sängerin verriet The Sun, dass sie in ihrem neuen Album "Kylie Christmas (Fully Wrapped)" sogar einen Song mit dem Titel "Office Party" gewidmet hat. "Ich habe noch nie in einem Büro gearbeitet, deshalb ist das für mich so etwas wie ein Traum", erklärte Kylie in einem Interview. Statt luxuriöser Geschenke träumt die Pop-Ikone von einer eher alltäglichen Festivität, um die oft chaotische und doch vertraute Atmosphäre solcher Feiern am eigenen Leib zu erleben.

Ihr neues Album besteht jedoch nicht nur aus solchen humorvollen Momenten. Die erste Singleauskopplung "XMAS" basiert auf einem kreativen Einfall, der ihr 2015 in Berlin kam. Inspiriert von "YMCA" der Village People, hat sie fast ein Jahrzehnt an der Umsetzung des Songs gearbeitet. Auch im dazugehörigen Musikvideo setzt Kylie auf Besonderes: Sie wagt sich an den ikonischen Hebeflug aus dem Film Dirty Dancing und schildert, wie herausfordernd, aber auch befriedigend es war, diesen Tanzschritt zu meistern. Auch ihre Weihnachtspläne sind bodenständig: Zurück in Australien freut sie sich auf ein BBQ, obwohl sie britische Weihnachtsstimmung mit Schnee und Kälte besonders schätzt.

In der Küche hält sie sich traditionell eher zurück: "Ich habe noch nie einen Truthahn gekocht. Das ist nicht mein natürliches Habitat", erklärte sie schmunzelnd. Bruder Brendan und Schwester Dannii (54) übernehmen, während sie als "Sous Chefin" zur Hand geht. In den letzten Jahren hat Kylie nicht nur musikalisch Erfolge gefeiert, sondern auch private Hürden überwunden. Die Vielseitigkeit und Hingabe der "Can’t Get You Out of My Head"-Sängerin zeigen sich nicht nur in ihren Alben, sondern auch in ihrer beeindruckenden Arbeit auf der Bühne. Nach einer Pause aufgrund einer Kehlkopfentzündung konnte sie ihre Welttournee erfolgreich fortsetzen und Fans rund um die Welt begeistern. Mit solchen Momenten beweist Kylie immer wieder ihre Stärke und ihren Optimismus, die auch ihre Musik und ihre Feierlaune zum Weihnachtsfest prägen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Dannii und Klyie Minogue bei den BRIT Awards 2014