Erster "Der Teufel trägt Prada 2"-Clip erobert Disney+

Kurz vor dem Kinostart von "Der Teufel trägt Prada 2" erreicht die Vorfreude auf das Sequel nun einen neuen Höhepunkt. Das zeigen laut Filmstarts auch die aktuellen Streamingzahlen deutlich: Ein lediglich zweiminütiger Clip mit dem Titel "Der Teufel trägt Prada 2: Ein besonderer Einblick" steht derzeit in 62 Ländern an der Spitze der Disney+-Charts. Der Clip besteht vor allem aus bekannten Trailerausschnitten sowie zusätzlichen Szenen. Gleichzeitig belegt das Original "Der Teufel trägt Prada" in 59 Ländern den zweiten Platz der Filmcharts auf dem Streamingdienst.

Das Interesse an der Fortsetzung war bereits von Beginn an enorm, wie Filmstarts berichtet. Schon der erste Trailer avancierte zum meistgeschauten des Jahres 2025 und soll ganze 181,5 Millionen Aufrufe erzielt haben. Damit ließ der Trailer sogar große Titel wie "Stranger Things" oder "Avengers 5: Doomsday" hinter sich. Der anschließend veröffentlichte, längere Trailer konnte diese Zahlen sogar noch überbieten und wurde innerhalb von nur 24 Stunden sage und schreibe 222 Millionen Mal abgerufen.

In "Der Teufel trägt Prada 2" kehren Anne Hathaway (43), Emily Blunt (43) und Meryl Streep (76) in ihre ikonischen Rollen zurück. Rund zwei Jahrzehnte nach dem Originalfilm haben sich Andy Sachs und Emily Charlton beruflich neu positioniert, während Modeikone Miranda Priestley im digitalen Wandel um die Zukunft ihres Printmagazins kämpft. Auch Stanley Tucci (65) ist erneut als Art Director Nigel mit dabei. Das Original aus dem Jahr 2006 gilt bis heute als eine der beliebtesten Komödien überhaupt und die Freude auf die Fortsetzung könnte kaum größer sein. Am 30. April 2026 hat das Warten schließlich ein Ende, dann startet der Film im Kino.

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Getty Images Pressekonferenz zu "Der Teufel trägt Prada 2" in Mexico City: Anne Hathaway und Meryl Streep lächeln bei Casa Azul

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Getty Images Anne Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep und Emily Blunt bei der Weltpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" im Lincoln Center in New York

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Rex Features / ActionPress Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"

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