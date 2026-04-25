Chris Olsen trauert um seine verstorbene Großmutter Lola

Social-Media-Star Chris Olsen (28) hat seine Trauer um seine verstorbene Großmutter Lola erneut öffentlich gemacht. In einem neuen, emotionalen TikTok-Video auf seinem Zweitaccount wandte sich der Influencer an seine Community und sprach darüber, wie ihn die Erinnerungen an Lola spätabends überwältigen. "Heute Nacht kommt meine Trauer in der Form, darüber nachzudenken, wie schön es ist, jemanden betrauern zu können, den man so tief geliebt hat", sagte er mit Tränen in den Augen. Er betonte, dass dies schmerze, aber auch etwas Bedeutsames habe: "Es ist schön, weil es bedeutet, dass da so viel Liebe ist. Was ist Trauer, wenn nicht Liebe, die bleibt?", erklärte er. Bereits im vergangenen Jahr hatte er den Tod seiner geliebten Lola öffentlich gemacht.

"Jemanden, den du liebst, sterben zu sehen, ist so verdammt schlimm, weil … was soll das heißen, dass ich sie nie wieder sehe? Dass ich sie nicht anrufen kann?", fragte Chris im Clip. Dann brachte er den Schmerz auf den Punkt: "Und doch, obwohl ich so dankbar bin, dass ich 27 Jahre meines Lebens mit meiner Großmutter hatte und so viele wunderbare Erinnerungen habe, auf die ich zurückblicken kann, bin ich so traurig und wütend, dass ich nichts mehr an Erinnerungen hinzufügen kann", erklärte er. Schon kurz nach Lolas Tod hatte Chris, der als sehr guter Freund von Meghan Trainor (32) gilt, seiner Oma auf TikTok einen rührenden Tribut gewidmet. "Ich weiß, dass viele von euch meine Lola aus den Videos kennen, die wir zusammen gemacht haben", sagte er damals. Sie sei "nach einem unerwarteten Sturz in ihrer Wohnung" gestorben. "Sie hielt so lange durch, wie sie konnte, um uns alle zu sehen und sich zu verabschieden, und ich hielt ihre Hand bis ganz zum Schluss", erzählte er.

Lola war auf Chris' Social-Media-Kanälen kein unbekanntes Gesicht – die beiden hatten regelmäßig gemeinsam Videos gedreht. Wie er in früheren Clips auf TikTok erzählte, war seine Großmutter als 18-Jährige aus den Philippinen in die USA eingewandert, um sich und ihrer Familie ein besseres Leben aufzubauen. Kurz nach Lolas Tod widmete Chris ihr einen rührenden Post auf Instagram. Er schrieb: "Ich werde nie die perfekten Worte finden, um zu beschreiben, was für eine unglaubliche Oma meine Lola war." Obgleich ihn gelegentlich immer noch die Trauer überwältigt, wenn er an Lola denkt, ist er auch dankbar dafür, 27 Jahre seines Lebens mit einem solch wunderbaren Menschen verbracht zu haben. Seinen rührenden Post schloss er mit den Worten: "Ich werde dich für immer vermissen und werde jeden einzelnen Tag mit dir sprechen. Der Rest meines Lebens ist für dich, Lola."

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Instagram / chrisolsen TikToker Chris Olsen mit seiner verstorbenen Großmutter Lola

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Getty Images Chris Olsen, TikTok-Star

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Instagram / chrisolsen TikToker Chris Olsen mit seiner verstorbenen Großmutter Lola