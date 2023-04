Sind er und Ryan ein Paar? Chris Olsen klärt seine Fans auf

Alles nur gefakt? TikTok-Bekanntheit Chris Olsen (25) heizte im März die Gerüchteküche hefig an. Online teilte er Bilder von sich und Ryan Trainor, dem Bruder seiner besten Freundin Meghan Trainor (29), die die beiden schmusend und augenscheinlich verliebt in Australien zeigen. Alle vermuteten sofort, dass die beiden offiziell zusammen sind. Drei Wochen mussten Chris' Fans auf ein Statement zu seinem Beziehungsstatus warten. In einem Video klärt Chris seine Follower jetzt auf!

Mit einem neuen TikTok-Video macht Chris den Gerüchten jetzt ein Ende. In dem kurzen Tanzvideo, das er zusammen mit Ryan gefilmt hat, erklärt Chris in den Untertiteln: "Ryan und ich sind beide noch Single!" Das Video betitelt der TikTok-Star passend mit "Die Wahrheit" und markiert seinen Tanzpartner darin. Die Kommentare der Fans unter dem Video zeigen die aufkommende Verwirrung deutlich. Einige schreiben: "Der erste April war vorgestern" oder "Es ist zu spät für Aprilscherze!"

Andere Fans auf der Social-Media-Plattform sind sich dagegen sicher, dass das nichts zu bedeuten hat. Sie kommentieren die Situation mit: "Für jetzt, wartet ab", "Das heißt nur, dass ihr flirtet" oder "Ein weiterer Grund, aus dem ihr zusammenkommen müsst." Andere sind von der Fake-Beziehung aber auch enttäuscht: "Wenn ihr nicht zusammen seid, muss ich weinen" oder "Bin ich verwirrt oder du, Chris?"

Instagram / chrisolsen Chris Olsen und Meghan Trainor im Januar 2023

Getty Images Chris Olsen, TikTok-Star

Instagram / chrisolsen Ryan Trainor und Chris Olsen im März 2023

