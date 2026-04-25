Hat Herzogin Meghan die Namen ihrer Kinder schützen lassen?

Rund um den Muttertags-Launch ihrer Lifestylemarke As ever hat Herzogin Meghan (44) für Aufsehen gesorgt. Berichte behaupteten, sie und Prinz Harry (41) hätten die Namen ihrer Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), als Marken schützen lassen. Das Magazin People hat diese Berichte nun aber dementiert und bestätigt: Eine entsprechende Markeneintragung der Kindernamen gibt es nicht. Auslöser der Gerüchte war eine neue Kerzenkollektion, die Meghan am 22. April zum Muttertag veröffentlichte und in der sie ihre beiden Kinder auf besondere Weise in Szene setzte.

Konkret geht es um zwei Duftkerzen: die Signature Candle No. 506 und die Signature Candle No. 604. Die Zahlen stehen dabei für die Geburtstage der Kinder – Archie wurde am 6. Mai geboren, Lilibet am 4. Juni. Auf der As-ever-Website heißt es, die Kerzen seien von Meghan persönlich kreiert worden, "inspiriert durch den Geburtstag ihres Sohnes Archie" beziehungsweise "zu Ehren des Geburtstags ihrer Tochter Lilibet". Interessant dabei: In früheren Pressematerialien und Produktbeschreibungen wurden noch die royalen Titel verwendet – also "Prinz Archie of Sussex" und "Prinzessin Lilibet of Sussex". Auf der Website zum offiziellen Verkaufsstart fehlten diese Titel dann. Jede Kerze ist einzeln für 54 Euro erhältlich oder als Teil größerer Geschenksets.

Archie und Lilibet wurden bei ihrer Geburt noch ohne königliche Titel registriert – als "Master Archie Mountbatten-Windsor" und "Miss Lilibet Mountbatten-Windsor". Erst als ihr Großvater König Charles (77) 2022 den Thron bestieg, waren sie als seine Enkel automatisch berechtigt, die Titel Prinz und Prinzessin zu führen. Seither sind sie offiziell in der britischen Thronfolge als Prinz Archie of Sussex und Prinzessin Lilibet of Sussex gelistet. Meghan sprach gegenüber People über den gemeinsamen Familiennamen Sussex und dessen Bedeutung für sie: "Es ist unser gemeinsamer Name als Familie, und ich glaube, ich hatte nicht erkannt, wie bedeutungsvoll mir das sein würde, bis wir Kinder hatten."

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Imago Herzogin Meghan besucht das World Trade Center in New York

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025

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Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne