Prinz Harry ehrt Queen Elizabeth zu ihrem 100. Geburtstag

Aus der Ferne, aber nicht ohne Geste: Prinz Harry (41) hat den 100. Geburtstag seiner verstorbenen Großmutter, Queen Elizabeth II. (†96), auf leise Art gewürdigt. Dem Magazin People zufolge schickte der Herzog von Sussex Blumen an ihre Grabstätte in Windsor Castle, wo die Monarchin seit ihrem Tod im Jahr 2022 ruht. Während in Großbritannien offizielle Gedenkveranstaltungen der Königsfamilie stattfanden, setzte Harry damit sein eigenes, stilles Zeichen – fernab von England, aus seiner Wahlheimat Kalifornien.

Beigesetzt ist Elizabeth in der King George VI. Memorial Chapel in der St. George's Chapel auf dem Gelände von Windsor Castle. Dort liegt sie an der Seite ihres Ehemannes Prinz Philip (†99), mit dem sie 73 Jahre lang verheiratet war und der 2021 gestorben ist. Ebenfalls in der Kapelle begraben sind ihre Eltern König George VI. und Queen Elizabeth, die Königinmutter, sowie ihre Schwester Prinzessin Margaret (†71). Im Vereinigten Königreich selbst begingen König Charles III. (77), Prinz William (43), Prinzessin Kate (44) und weitere Mitglieder der Königsfamilie den Ehrentag der verstorbenen Monarchin mit einer Reihe von Veranstaltungen, darunter die Präsentation eines Entwurfs für ein nationales Denkmal und einen Empfang im Palast.

Harry hatte bereits in der Vergangenheit bei Besuchen in Großbritannien die Grabstätte seiner Großmutter aufgesucht, um ihr die Ehre zu erweisen. Auch nach ihrem Tod 2022 – an ihrem Begräbnis nahm er gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) teil, obwohl die beiden ihre royalen Pflichten bereits zwei Jahre zuvor niedergelegt hatten – fand er persönliche Worte für sie. In einem Statement auf der Website seiner Archewell Foundation schrieb er damals: "In der Feier des Lebens meiner Großmutter, Ihrer Majestät der Königin – und in der Trauer um ihren Verlust – werden wir alle an den Leitfaden erinnert, den sie für so viele in ihrem Engagement für Dienst und Pflicht war." Und persönlich an sie gewandt ergänzte er: "Oma, während dieses letzte Abschiednehmen uns große Trauer bringt, bin ich für immer dankbar für all unsere ersten Begegnungen."

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Getty Images Prinz Harry besucht das Australian War Memorial in Canberra im April 2026

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Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Harry, 2018

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Getty Images Queen Elizabeth (l.) mit Mutter, Schwester und den Hunden im Juni 1936

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