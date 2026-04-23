"Duchess Difficult": Herzogin Meghans Verhalten schockiert

Ein virales Video von Herzogin Meghans (44) jüngster Australienreise sorgt für Aufruhr rund um die Frau von Prinz Harry (41). In dem Clip soll Meghan der Stabschefin Sarah Fosmo einen eiskalten Blick zugeworfen haben – und das offenbar unbemerkt von der Öffentlichkeit, aber nicht von der Kamera. Journalist Tom Sykes hat das Video nun zum Anlass genommen, im Podcast "The Royalist" ehemalige Mitarbeiter der Herzogin zu Wort kommen zu lassen. Deren Schilderungen fallen alles andere als schmeichelhaft aus: Die Ex-Angestellten sprechen von "traumatischen" Erinnerungen an ihre Zeit mit der Herzogin von Sussex.

Ein ehemaliger Mitarbeiter schilderte Sykes demnach seine Reaktion auf das Video mit drastischen Worten: "Ich bekomme davon PTSD. Das ist typisch Meghan – auf der einen Seite lächelt sie für die Öffentlichkeit, auf der anderen Seite glotzt sie dich an, in dem Moment, in dem sie denkt, dass sie unbeobachtet ist." Der Journalist fügte gegenüber den Podcast-Hörern hinzu, wie ein weiterer Ex-Mitarbeiter Meghan beschrieben haben soll: "Die Frau behandelt jeden, über den sie Macht hat, als völlig austauschbar. Du wirst behandelt wie ein Handwerker, der da ist, um die Toilette zu reparieren." Bereits zuvor hatte das Magazin Vanity Fair in einem Artikel berichtet, dass Mitarbeiter nach der Zusammenarbeit mit Meghan eine Therapie aufgesucht haben sollen. Zudem verließ Kommunikationschefin Meredith Maines ihren Posten nach nur einem Jahr, und Langzeitmitarbeiter sowie Archewell-Geschäftsführer James Holt zog im vergangenen Jahr zurück nach Großbritannien.

Der Hollywood Reporter bezeichnete Meghan, die zuletzt auch mit ihrer Outfit-Werbung für Kritik sorgte, als "Diktatorin auf High Heels". Ein anonymer Insider sagte dem Magazin damals: "Alle haben Angst vor Meghan. Sie macht Menschen klein, sie nimmt keine Ratschläge an." Während Harry in den Schilderungen als charmanter, umgänglicher Royal beschrieben wird, heißt es zugleich, er unterstütze das Verhalten seiner Frau. Eine weitere Quelle schilderte gegenüber dem Blatt, Meghan sei "absolut unerbittlich" und laufe hinter den Kulissen "wütend herum und belle Befehle". Seit ihrer Hochzeit mit dem Gründer der Invictus Games im Jahr 2018 begleitet die Herzogin der Spitzname "Duchess Difficult" – ein Label, das durch die jüngsten Vorwürfe von ehemaligen Mitarbeitern weiter genährt wird.

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan besuchen mit Tedros Adhanom Ghebreyesus das King-Hussein-Krebszentrum in Amman