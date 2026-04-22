Heikler Termin: Meghan sorgt mit Outfit-Werbung für Kritik

Herzogin Meghan (44) hat während ihrer Australien-Reise die Überlebenden des Terroranschlags vom Bondi Beach in Sydney besucht – und damit unfreiwillig eine Kontroverse ausgelöst. Kurz nach ihrem emotionalen Treffen mit den Opfern des antisemitischen Anschlags vom Dezember 2025, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen, tauchte ihr gesamtes Outfit auf der Modeplattform OneOff auf. Fans konnten dort das komplette Bondi-Ensemble nachshoppen – darunter ein gestreiftes Hemd für 375 Euro, weiße Jeans für 118 Euro, Sneaker für 250 Euro sowie eine Sonnenbrille und eine Handtasche. Der gesamte Look kam umgerechnet auf rund 1.700 Euro. Nach heftiger Kritik wurde die Seite mit dem entsprechenden Outfit stillschweigend gelöscht.

An dem ursprünglichen Post war auch ein Foto von Prinz Harry (41) zu sehen, auf dem er seine Frau begleitete. Inzwischen wurde das Bild durch ein neues ersetzt – es zeigt Meghan im gleichen Outfit, jedoch ohne Harry und ohne Überlebende im Hintergrund. Royalexperte Richard Palmer übte gegenüber Daily Mail scharfe Kritik: "Dies ist vielleicht das deutlichste Beispiel bisher für Harry und Meghans Bemühungen, ihre königliche Marke zu kommerzialisieren." Er fügte hinzu, die Entwicklungen könnten am Hof "Alarmglocken läuten lassen" und eine erneute Diskussion über den Titelentzug für das Paar anstoßen.

Abseits des Online-Fauxpas stößt Harry und Meghans Besuch jedoch auf viel Lob. Überlebende selbst zeigten sich berührt von dem Besuch. Jessica Chapnik Kahn, die sich beim Anschlag schützend vor ihre fünfjährige Tochter gestellt hatte, wurde von Meghan umarmt. Sie bezeichnete es gegenüber Daily Mail als "Ehre", das Paar zu treffen: "Das größere Problem auf der Welt ist gerade der Hass. Hass ist ein menschliches Problem, mit dem wir konfrontiert sind."

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne