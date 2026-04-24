"Let's Dance"-Aus: Dieser Star fliegt nach Show sieben raus

Show sieben von Let's Dance hatte es wieder in sich: Acht Promis kämpften mit ihren Profi-Partnern um den Einzug in die nächste Runde – und lieferten dabei eine Mischung aus Emotionen, Druck und spektakulären Performances. Besonders die "Iconic Dances" sorgten für echte Nostalgie-Momente, während der Discofox den Kandidaten alles abverlangte. Trotz vieler starker Auftritte und sichtbarer Fortschritte musste am Ende aber erneut ein Star die Show verlassen. Für Bianca Heinicke (33) platzte erneut der große Traum vom Titel.

Für echte Highlights sorgten in dieser Woche vor allem Nadja Benaissa (43) und Vadim Garbuzov (38) sowie Milano (27) und Marta Arndt (36). Beide Paare räumten für ihre "Iconic Dances" die volle Punktzahl ab und begeisterten die Jury rund um Jorge González (58), Motsi Mabuse (45) und Joachim Llambi (61) auf ganzer Linie. Während Milano und Marta mit ihrem energiegeladenen Jive zu "Don’t Worry Be Happy" überzeugten, lieferten Nadja und Vadim mit ihrem emotionalen Contemporary zu "Crazy in Love" einen echten Gänsehautmoment – und konnten sich anschließend auch noch im Discofox gegen alle anderen Paare durchsetzen.

In der vergangenen Woche musste Willi Whey (31) die Show verlassen, nachdem er mit nur 24 Punkten nicht überzeugen konnte und auch bei den Zuschauerstimmen den Kürzeren zog. Seit Beginn der aktuellen Staffel hat "Let's Dance" damit bereits einige namhafte Teilnehmer verabschiedet – dazu zählen Sonya Kraus (52), Vanessa Borck (29), Simon Gosejohann (50), Betty Taube (31) und Esther Schweins (56). Letztere allerdings aufgrund einer Rippenverletzung.

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RTL / Stefan Gregorowius Die Tänzer der 7. "Let's Dance"-Liveshow, 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Bibi Heinicke und Zsolt Sándor Cseke in Show sieben von "Let's Dance", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Willi Banner und Patricija Ionel bei "Let's Dance" 2026