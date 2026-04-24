Nächster Termin: Prinz Harry ist zu Gast in der Ukraine

Prinz Harry (41) hat seinen nächsten großen Auftritt im Ausland: Der Royal ist überraschend mit dem Zug in der Ukraine eingetroffen und wurde in Kiew gesichtet. Nur kurz zuvor hatte ein russischer Drohnenangriff einen Bahnhof in der Region getroffen, bei dem mindestens ein Arbeiter ums Leben gekommen sein soll, wie The Sun berichtet. Trotz der angespannten Sicherheitslage reist Harry in die Hauptstadt, um an einer wichtigen Konferenz teilzunehmen und persönlich Solidarität zu zeigen. In Kiew will er sich wohl vor allem den Menschen widmen, die durch den Krieg verletzt wurden.

In der ukrainischen Hauptstadt nimmt Harry am Kyiv Security Forum teil, einem sicherheitspolitischen Treffen, bei dem die Lage des Landes im Mittelpunkt steht. Dort hält der Herzog von Sussex eine Rede und macht deutlich, wie sehr ihn vor allem das Schicksal verwundeter Soldaten beschäftigt. Der Royal trifft bei seinem Kurzbesuch verletzte Veteranen und sucht gezielt den Austausch mit Mitgliedern der Invictus-Community, die zu seinem Herzensprojekt gehört. Mit den Invictus Games setzt er sich seit Jahren dafür ein, dass verwundete Soldaten und Veteranen durch Sport neue Kraft für ihren Alltag finden. Gegenüber The Sun erklärte Harry zu seiner Rückkehr ins Kriegsgebiet: "Es ist gut, zurück in der Ukraine zu sein", und bezeichnete das Land als Staat, der "mutig und erfolgreich" Europa verteidige.

Es ist bereits das dritte Mal seit Beginn des russischen Angriffs, dass Harry in die Ukraine reist – zuvor hatte er das Land im April und im September 2025 besucht. Der Royal macht damit deutlich, wie kontinuierlich er sich an der Seite von Veteranen engagiert, sei es im Rahmen der Invictus-Bewegung oder bei internationalen Terminen. Auch bei jüngeren Auftritten, etwa in Australien, war zu sehen, wie wichtig ihm der direkte Austausch mit Menschen ist, die seine Botschaften hören sollen – damals standen vor allem persönliche Erlebnisse und seine eigene Lebensgeschichte im Vordergrund. Nun knüpft Harry an dieses öffentliche Engagement an, richtet den Fokus aber klar auf die Betroffenen des Kriegs in der Ukraine.

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Getty Images Prinz Harry, Herzog von Sussex, 2026

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Getty Images Prinz Harry steht am Pool of Reflection des Australian War Memorial in Canberra

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026