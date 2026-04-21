Star-Köchin Poh bezeichnet Herzogin Meghan als liebenswert

Poh Ling Yeow hat nun in einem Interview geschwärmt, wie Herzogin Meghan (44) hinter den Kulissen von "MasterChef Australia" wirklich war. Die australische Köchin und Jurorin berichtete im KIIS-FM-Frühstücksradio gegenüber Moderatorin Georgie Tunny, dass sie von Meghans bodenständiger Art begeistert war. "Sie war absolut entzückend. Nur Lob für die Zeit, die ich mit ihr verbracht habe", zitierte der Radiosender die 52-Jährige. Poh beschrieb die Herzogin außerdem als "unkompliziert" und mit einem "guten Sinn für Humor" sowie als "absolute Profi". Die frühere Schauspielerin habe sich nahtlos in die Jurorrolle eingefügt.

Besonders beeindruckt zeigte sich Poh davon, wie gelassen Meghan trotz der andauernden öffentlichen Aufmerksamkeit geblieben sei. "Ich fühle wirklich mit ihr, denn sie ist immer noch ein Mensch. Da steckt ein emotionaler Mensch dahinter, inmitten all des Hasses, den die Leute ausspucken. Sie war wirklich so liebenswert", erklärte die Köchin gegenüber dem Radiosender. Gemeinsam mit ihren Mitjuroren Jean-Christophe Novelli und Sofia Levin hatte Poh bereits zuvor gegenüber Daily Mail betont, dass Meghan "völlig in ihrem Element" gewesen sei und sich schnell mit den Kandidaten über ihre Leidenschaft fürs Kochen ausgetauscht habe. Laut dem Magazin soll die Herzogin für ihren Auftritt keinen einzigen Cent kassiert haben – obwohl erste Schätzungen von bis zu 380.000 australischen Dollar (umgerechnet 231.188 Euro) die Runde gemacht hatten. Auch Werbung für ihre eigene Lifestyle-Marke As Ever habe sie bei dem Dreh nicht gemacht.

Meghan und Prinz Harry (41) befinden sich derzeit auf einer Australienreise, bei der sich royale Auftritte mit geschäftlichen Terminen abwechseln. Der TV-Auftritt in der beliebten Kochshow war in der vergangenen Woche offiziell vom Sender Channel 10 bestätigt worden – und löste im Netz direkt gemischte Reaktionen aus. Meghan ist übrigens nicht die erste Angehörige der königlichen Familie, die in der Sendung zu sehen war: Bereits 2018 gastierten König Charles (77) und Königin Camilla (78) – damals noch als Prinz Charles und Herzogin von Cornwall – in einer Episode, die während einer offiziellen Australienreise in Darwin gedreht wurde.

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