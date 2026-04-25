Liebe hinter den Kulissen: Die wahren Partner der GoT-Stars

Sieben Jahre nach dem Finale von Game of Thrones schreiben viele Stars der kultigen HBO-Serie längst ihre ganz eigenen Liebesgeschichten. Während die Figuren in der Fantasywelt von Verrat und Machtspielen umgeben waren, haben viele der Darsteller abseits der Kameras ihre Partner fürs Leben gefunden – teilweise sogar während der gemeinsamen Dreharbeiten, wie das Magazin People ausführlich berichtet. So begann etwa die Liebe zwischen Kit Harington (39) und Rose Leslie (39) am Set: Die beiden lernten sich 2012 kennen, als Rose in der zweiten Staffel Ygritte verkörperte, die Liebhaberin von Kits Figur Jon Snow.

Lange hielten die beiden ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit heraus, bevor sie 2016 gemeinsam auf dem roten Teppich der Olivier Awards erschienen und 2018 in einer romantischen Zeremonie in Schottland heirateten. Heute sind Kit und Rose Eltern zweier Kinder – einem Sohn und einer Tochter – deren Namen sie bewusst nicht öffentlich gemacht haben. "Vaterschaft kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, ich bin ein guter Vater", sagte Kit während eines Interviews gegenüber dem Magazin Mr Porter.

Auch Peter Dinklage (56), der Tyrion Lannister spielte, hat schon lange sein privates Glück gefunden: Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist er mit der Regisseurin und Dramatikerin Erica Schmidt (50) zusammen. Die beiden heirateten 2005 in Las Vegas. "Ich war für eine Wohltätigkeitsveranstaltung dort, und dann haben wir einfach entschieden, es zu tun", erinnerte er sich in einem Interview mit The New York Times. Das Rezept für ihre lange Ehe verriet er gegenüber People in einem Wort: "Geduld." Peter ist übrigens inzwischen ebenfalls Vater von zwei Kindern.

Gwendoline Christie (47), besser bekannt als Brienne von Tarth, ist wiederum seit 2013 mit dem Modedesigner Giles Deacon zusammen, der ihr schon mehrfach Outfits für große Auftritte schneiderte. Und Jason Momoa (46), der Khal Drogo verkörperte, zeigt sich seit seiner Scheidung von Lisa Bonet (58) offen verliebt in seine neue Partnerin: Schauspielerin Adria Arjona (34). "Sie ist die Liebe meines Lebens. Ich bin sehr glücklich", schwärmte er gegenüber People.

Auch Lena Headey (52), die als Cersei Lannister zu den bekanntesten Figuren der Serie gehört, hat ihr Liebesglück gefunden – und das auf ihre ganz eigene, stille Art. Die Schauspielerin heiratete den Ozark-Darsteller Marc Menchaca (50) in einer heimlichen Zeremonie in Italien. Fotos, die ein Gast auf Instagram teilte, zeigten Lena in einem schlichten weißen Kleid mit Spaghettiträgern und Rosen im Haar. Ihr Trauzeuge war übrigens Peter – zwischen ihm und Lena hat sich während der Dreharbeiten eine innige Freundschaft entwickelt.

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Getty Images Rose Leslie mit Kit Harington bei der Premiere von "Game of Thrones"

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Splash News / Action Press Rose Leslie und Kit Harington beim Glastonbury Festival, Juni 2022

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Getty Images Kit Harington mit seiner Ehefrau Rose Leslie bei den Golden Globe Awards

Getty Images Peter Dinklage und seine Frau Erica Schmidt bei den Emmy Awards 2019

Getty Images Adria Arjona und Jason Momoa bei der New-York-Premiere von "The Wrecking Crew" im Regal Times Square am 15. Januar 2026

Lena Headey und Peter Dinklage