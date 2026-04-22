Neue Geldquelle: Herzogin Meghan investiert in Mode

Herzogin Meghan (44) hat einen neuen Geschäftsdeal abgeschlossen: Sie ist jetzt Investorin und Promi-Gesicht der KI-gestützten Mode- und Shopping-Plattform OneOff. Das in Los Angeles ansässige Unternehmen nutzt künstliche Intelligenz, um Meghans Outfits bei öffentlichen Auftritten zu analysieren und die entsprechenden Kleidungsstücke direkt zum Nachshoppen zu verlinken. Auf ihrer persönlichen OneOff-Seite können Fans also künftig genau die Looks kaufen, die die Herzogin bei ihren Auftritten trägt – und Meghan verdient am Umsatz mit.

Das Prinzip dahinter ist simpel, aber clever: Eine KI-Software scannt Meghans Auftritte bis ins Detail und stellt die jeweiligen Outfits mit direkten Kauflinks zusammen. Anhand ihres aktuellen Australien-Besuchs lässt sich das bereits konkret nachvollziehen, wie Bild berichtet: Den Lou Coat des Labels Friends with Frank, den Meghan in Melbourne trug, gibt es auf der Plattform für umgerechnet rund 364 Euro. Dazu kommen Bootcut-Jeans für etwa 182 Euro, ein T-Shirt mit Mama-Herz-Symbol für rund 34 Euro sowie Sneakers für rund 252 Euro. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens sei die Herzogin von der globalen Reichweite der Plattform überzeugt – und wolle damit außerdem "Modedesigner fördern, deren Fan sie ist".

Die Zusammenarbeit mit OneOff ist nicht das einzige Projekt, das Meghan derzeit vorantreibt. Während sie und ihr Ehemann Prinz Harry (41) aktuell durch Australien touren, hatte Meghan dort zuletzt mit dem dreitägigen Wellness-Event "Her Best Life Retreat" in Sydney auf sich aufmerksam gemacht – ein Programm mit VIP-Tickets für umgerechnet fast 2.000 Euro. Mit der Mode-Plattform setzt sie nun auf ein weiteres Standbein, nachdem der Netflix-Deal für ihre Lifestyle-Marke "As Ever" nicht zustande gekommen war.

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Getty Images Herzogin Meghan im Cruising Yacht Club of Australia in Sydney, 17. April 2026

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Getty Images Herzogin Meghan beim Scar Tree Walk in Melbourne während der Australienreise mit Prince Harry

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Imago Meghan Markle auf der Pariser Fashion Week 2025