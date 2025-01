Hanni genießt Follower-Boost durch "Love Is Blind: Germany"

Hanni will in der neuen Kuppelshow Love Is Blind: Germany die große Liebe finden. Aktuell steht noch nicht fest, ob ihr dieser Wunsch mit ihrem Partner Daniel Rocco erfüllt wird. Dafür darf sich die TV-Bekanntheit aber über eine andere Sache freuen: einen krassen Anstieg ihrer Follower in den sozialen Medien. Denn vor ihrer Teilnahme folgten Hanni rund 34.900 Nutzer auf Instagram – zum aktuellen Zeitpunkt sind es mittlerweile stolze 159.000.

Auch einige Realitystars folgen der hübschen Blondine: unter ihnen sind Laura Maria Rypa (29), Leyla Lahouar (28), Estefania Wollny (22), Gina Beckmann (24) oder Asena Neuhoff. Aber ein paar andere Ladys aus dem Datingformat haben ebenfalls eine größere Reichweite als vor ihrer Teilnahme. Alina hat statt der vorherigen 3.700 nun rund 16.900 Follower, Alberta hat statt 10.400 virtuellen Anhängern fast 3.000 mehr. Aber auch Daniel freut sich über einen netten Anstieg: Anstelle von 888 Nutzern folgen dem 26-Jährigen jetzt rund 15.100.

Er und Hanni waren das erste Paar, bei dem es innerhalb der Show einen Antrag hinter der Trennwand gab. Beim großen Paar-Reveal funkte es dann erst so richtig: Als sich die zwei das erste Mal in die Augen schauen, kommt es direkt zu einigen leidenschaftlichen Küssen. Im Einzelinterview betont Daniel daraufhin: "Ich freue mich extrem, dass ich mich schon so in den Charakter verliebt habe und das Äußere dann auch so passt. Klar, es ist auch nicht schlecht, dass sie noch so gut küssen kann."

Anzeige Anzeige

Instagram / dvniel.rocco Daniel Rocco, "Love Is Blind: Germany"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase Hanni, "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige