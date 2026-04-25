Maria Höfl-Riesch wagt den nächsten Schritt mit ihrem Johann

Maria Höfl-Riesch (41) und ihr Freund Johann Schrempf haben ihre Beziehung auf die nächste Stufe gehoben: Die dreifache Olympiasiegerin ist mit dem Kreuzfahrtmanager zusammengezogen. Gegenüber Bild schwärmte der Skistar von ihrer Romanze mit dem 24 Jahre älteren Johann: "Das zwischen uns ist keine 'Short-Time'-Liaison, sondern eine 'Long-Time'-Liebe." Seit Januar 2025 ist die Beziehung offiziell – und das Paar macht nun gemeinsam Ernst.

Ihr gemeinsames Leben spielt sich gleich an mehreren Orten ab. "In Kitzbühel wohnt er bei mir, am Gardasee haben wir uns gemeinsam eine neue Wohnung gesucht und genießen die Zeit in Italien", erklärt Maria in dem Interview. Dazu kommt noch Johanns Haus in der Steiermark, wo auch sein Sohn lebt. "Bei uns wird es auf jeden Fall nicht langweilig", so die Sportlerin. Kennengelernt haben sich die beiden bereits im Jahr 2015 auf dem Kreuzfahrtschiff MS Europa 2, wo Maria damals als Fitnesstrainerin aktiv war. "Leider haben wir uns erst nach zehn Jahren so richtig gefunden", gestand sie der Bild.

Zu dem Zeitpunkt des Kennenlernens war Maria noch mit dem Sportmanager Marcus Höfl verheiratet. Im August 2024 gab das Paar das Ehe-Aus nach 13 gemeinsamen Jahren bekannt. Fünf Monate später ließ Maria bei einer Weißwurstparty im Bio-Luxushotel Stanglwirt aufhorchen: Sie trug ihr Dirndl mit der Schleife auf der rechten Seite – das Zeichen dafür, dass man vergeben ist. Als sie von Bunte darauf angesprochen wurde, lachte sie nur und sagte: "Das hat schon seine Bedeutung." Schon damals schwärmte sie davon, wie gut die beiden miteinander harmonieren: "Wir sind beide unkompliziert. Es harmoniert alles sehr gut."

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Getty Images Maria Höfl-Riesch, April 2024

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Getty Images Johann Schrempf und Maria Riesch, April 2025

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Getty Images Maria Höfl-Riesch bei den Bambis 2024