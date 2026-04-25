Kryptischer Post: Feiert Mark Medlock bald Musik-Comeback?

Nach einer langen Funkstille hat sich Mark Medlock (47) überraschend auf Instagram zurückgemeldet – und das mit einem Beitrag, der bei seinen Fans für ordentlich Aufregung sorgt. Der ehemalige Deutschland sucht den Superstar-Gewinner postete ein strahlendes Selfie vor einem roten Oldtimer und versah es mit den Worten "Wer weiß, wer weiß" sowie einem Noten-Emoji. Lässt dieser kryptische Hinweis möglicherweise auf ein baldiges Musik-Comeback des Sängers hoffen?

Die Reaktionen in der Kommentarspalte ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Fans ließen ihrer Begeisterung freien Lauf und richteten klare Bitten an Mark. "Bitte, bitte singe wieder. Deine Stimme ist so unverkennbar und einzigartig", schrieb ein Nutzer auf Instagram. Ein weiterer kommentierte: "Aw, der beste Sänger von DSDS, mach wieder Musik." Ob sich hinter dem Post tatsächlich ein Karriere-Neustart verbirgt, ließ Mark bislang offen.

Der Sänger hatte 2007 die vierte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen und damit einen rasanten Aufstieg in der Musikbranche erlebt. Rund fünf Jahre nach seinem Sieg zog er sich jedoch weitgehend aus dem Musikgeschäft zurück. Seitdem sind öffentliche Auftritte von ihm eine Seltenheit, und auch auf Social Media war es zuletzt sehr ruhig um ihn geworden. Umso größer ist nun die Überraschung – und die Hoffnung seiner treuen Fangemeinde –, dass dieser neue Beitrag der Beginn von etwas Neuem sein könnte.

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Getty Images Mark Medlock im April 2010

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Instagram / mark_medlock_official Mark Medlock posiert im April 2026 vor einem Oldtimer

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ActionPress / Hempel,Frank Mark Medlock bei "Dieter Bohlen - Die Mega-Show"